США та Німеччина проти запрошення України до НАТО на саміті альянсу у Вашингтоні, — ЗМІ

Натомість США та Німеччина пропонують зосередити увагу на постачанні зброї, щоб могти боротися з російською агресією — Foreign Policy.

США та Німеччина виступають проти того, щоб запросити Україну до НАТО на найближчому саміті у Вашингтоні, який відбудеться 9–11 липня 2024 року. Про це повідомляє Foreign Policy.

У матеріалі ідеться, що Україну підтримують країни Східної Європи, які вже є членами альянсу. Наприклад, це Польща та країни Балтії. Вони вбачають у членстві України в НАТО найефективніший і найменш витратний спосіб притупити амбіції рф у Східній Європі.

Проте західніші члени НАТО, зокрема у Вашингтоні та Берліні, вважають, що зарано починати процес прийняття України до НАТО, поки країна все ще у війні з рф. Натомість увагу слід зосередити на продовженні постачання Україні зброї та боєприпасів, пише видання.

У матеріалі сказано, що на думку прихильників України в НАТО, Київ у складі альянсу міг би зупинити путіна не лише на території України, а й зупинити думки про поширення загарбництва далі в Європі.

З іншого боку, якщо Україну зараз прийняти в НАТО, коли частина її територій ще окупована та ведуться активні бойові дії, це спровокує прямий конфлікт НАТО та рф, зазначає Foreign Policy.

Деякі експерти вважають, що якщо США вирішать таки рішуче підтримувати членство України в НАТО, то більшість альянсу, яка зараз вагається, піде за таким рішенням.

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