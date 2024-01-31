Болгарія продовжила дію тимчасового захисту для громадян України

Рішення набирає чинності 4 березня й триватиме рік.

Джерело фото: GETTY IMAGES

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд Болгарії продовжив дію тимчасового захисту для українських громадян до березня 2025 року. Рішення набирає чинності 4 березня й триватиме рік.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Механізм тимчасового захисту дає українцям однакові з громадянами країн ЄС права на працю, соціальне та медичне обслуговування, освіту. Захист закріплений у Директиві Євросоюзу.

Контакти центрів допомоги у Болгарії:

+359 884 110 050 — надання консультацій з правових питань;

+359 884 110 330 — надання інформації щодо гуманітарної допомоги (розселення, можливе отримання теплих речей, харчів).

Раніше ми писали, що у Євросоюзі готові за потреби продовжити тимчасовий захист для українських біженців після березня 2025 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.