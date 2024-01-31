Болгария продлила действие временной защиты для граждан Украины

Решение вступает в силу 4 марта и будет продолжаться год.

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Правительство Болгарии продлило действие временной защиты для украинских граждан до марта 2025 года. Решение вступает в силу 4 марта и будет продолжаться год.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Механизм временной защиты дает украинцам равные с гражданами стран ЕС права на труд, социальное и медицинское обслуживание, образование. Защита закреплена в Директиве Евросоюза.

Контакты центров помощи в Болгарии:

+359 884 110 050 - предоставление консультаций по правовым вопросам;

+359 884 110 330 — предоставление информации о гуманитарной помощи (расселение, возможное получение теплых вещей, продовольствия).

Ранее мы писали, что в Евросоюзе готовы при необходимости продлить временную защиту для украинских беженцев после марта 2025 года.

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