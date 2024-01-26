Евросоюз готов продлить защиту для украинских беженцев в 2025 году: детали

Совместное решение будет принято после дополнительных консультаций.

В Евросоюзе готовы при необходимости продлить временную защиту для украинских беженцев после марта 2025 года. Об этом сообщила государственный секретарь по приюту и миграции Бельгии Николь де Мур, говорится на сайте Евросовета.

Она добавила, что совместное решение будет принято после дополнительных консультаций.

По словам Мур, «ЕС должен рассчитать разные сценарии» до марта 2025 года. Чиновница отметила, что в ЕС считают возможным продлить статус временной защиты, несмотря на то, что его уже продолжали дважды.

Николь де Мур отметила, что европейские министры на неформальном заседании Совета министров ЕС по юстиции и внутренним делам подтвердили солидарность и свои обязательства перед Украиной. Они согласились, что «нужно гармонизировать законодательство» в этой сфере, ведь иметь 27 разных правовых подходов в отношении украинских беженцев было бы «контрпродуктивно».

Представитель Бельгии добавила, что Еврокомиссия и страны-члены блока продолжат эти обсуждения с привлечением украинских властей, чтобы принять совместное решение в скором будущем. Еврокомиссия не будет представлять предложения, пока их не согласуют Украина и все государства-члены ЕС.

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