Євросоюз готовий продовжити захист для українських біженців у 2025 році: деталі

Спільне рішення ухвалять після додаткових консультацій.

У Євросоюзі готові за потреби продовжити тимчасовий захист для українських біженців після березня 2025 року. Про це повідомила державна секретарка з питань притулку і міграції Бельгії Ніколь де Мур, йдеться на сайті Євроради.

Вона додала, що спільне рішення ухвалять після додаткових консультацій.

За словами Мур, «ЄС повинен розрахувати різні сценарії» до березня 2025 року. Посадовиця зазначила, що у ЄС вважають за можливе продовжити статус тимчасового захисту попри те, що його вже продовжували двічі.

Ніколь де Мур зазначила, що європейські міністри на неформальному засіданні Ради міністрів ЄС з юстиції та внутрішніх справ підтвердили солідарність та свої зобов'язання перед Україною. Вони погодилися, що «потрібно гармонізувати законодавство» в цій сфері, адже мати 27 різних правових підходів щодо українських біженців було б «контрпродуктивно».

Представниця Бельгії додала, що Єврокомісія та країни-члени блоку продовжать ці обговорення із залученням української влади, щоб ухвалити спільне рішення у недалекому майбутньому. Єврокомісія не представлятиме пропозицій, поки їх не погодять Україна та всі держави-члени ЄС.

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