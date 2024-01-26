У Харкові тепер сирени повітряної тривоги вмикатимуть тільки в разі небезпеки для міста

За словами мера міста, це дозволить набагато ефективніше працювати бізнесу.

Джерело фото: facebook.com/ihor.terekhov

У Харкові сирени під час повітряної тривоги вмикатимуть тільки в разі небезпеки для міста, а не для всієї області. Про це 26 січня повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Сьогодні депутати міської ради підтримали мою ініціативу і ухвалили рішення про створення диференційованої системи оповіщення про повітряну тривогу.

Тож вже з цього року сирена вмикатиметься тільки у випадку небезпеки безпосередньо для міста, а не для всієї області», - написав Терехов.

За його словами це має полегшити роботу всім службам та дозволить набагато ефективніше працювати бізнесу.

«Проєкт буде втілений в рамках створення єдиного муніципального ситуаційного центру, технічне оснащення якого профінансують наші міжнародні партнери», - підсумував мер Харкова.

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