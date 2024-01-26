На Сумщині чоловік вбив батька швейною машинкою

Чоловік сам подзвонив у поліцію і намагався переконати правоохоронців, що швейна машинка сама на нього впала.

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На Сумщині суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу 48-річному чоловікові, який підозрюється в умисному вбивстві власного батька. Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.

Як зазначають у відомстві, інцидент стався у м. Конотоп 23 січня. Під час спілкування між чоловіком, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, та його батьком виникла словесна суперечка через розподіл майна.

«Щоб переконати батька у своїй правоті, син спочатку ударив його в обличчя, а потім схопив швейну машинку та наніс її металевою частиною щонайменше два удари по голові потерпілого. Від отриманих травм 73-річний чоловік помер на місці події», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додали, що зловмисник сам зателефонував у поліцію, проте спочатку стверджував, що не знає, хто позбавив життя батька. Намагався переконати правоохоронців, що швейна машинка могла просто на нього впасти.

За результатом зібраних доказів чоловікові повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України, за скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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