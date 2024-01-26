В Сумской области мужчина убил отца швейной машинкой

Мужчина сам позвонил в полицию и пытался убедить правоохранителей, что швейная машинка сама на него упала.

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В Сумской области суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог 48-летнему мужчине, который подозревается в умышленном убийстве собственного отца. Об этом сообщила Сумская областная прокуратура.

Как отмечают в ведомстве, инцидент произошел в г. Конотопа 23 января. Во время общения между находившимся в состоянии алкогольного опьянения мужчиной и его отцом возник словесный спор из-за раздела имущества.

«Чтобы убедить отца в своей правоте, сын сначала ударил его в лицо, а затем схватил швейную машинку и нанес ее металлической частью по меньшей мере два удара по голове пострадавшего. От полученных травм 73-летний мужчина скончался на месте происшествия», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что злоумышленник сам позвонил в полицию, однако сначала утверждал, что не знает, кто лишил жизни отца. Пытался убедить правоохранителей, что швейная машинка могла прямо на него упасть.

По результату собранных доказательств мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) УК Украины, за совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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