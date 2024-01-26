Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 26 січня

Внесено зміни до Положення про Єдиний державний портал електронних послуг, а також до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва.

Фото: КМУ

Кабінет Міністрів 26 січня провів чергове засідання. Які рішення ухвалили, повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

- Затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для інформаційного забезпечення системи управління державними фінансами та електронної верифікації і моніторингу. Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за бюджетною програмою «Інформаційне забезпечення системи управління державними фінансами та електронної верифікації і моніторингу». Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми визначено Мінфін. Порядком визначено напрями використання бюджетних коштів за вищезазначеною бюджетною програмою, а також порядок щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів. Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 14.03.2016 № 168 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для побудови і забезпечення функціонування Інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу та здійснення інших заходів, пов’язаних з її впровадженням, та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України».

- Внесено зміни до Порядку пільгового іпотечного кредитування внутрішньо переміщених осіб за рахунок коштів гранту, наданих Кредитною установою для відбудови (KfW). Зокрема, визначено поняття відокремлених підрозділів Держмолодьжитла, у звʼязку з реорганізацією Держмолодьжитла. Знято конкретизацію у визначенні виду рахунку позичальника, що відкривається ним в банку-агенті з метою перерахування на нього коштів кредиту та коштів власного внеску, задля розширення можливостей використання різних видів рахунку відповідно до ЗУ «Про платіжні послуги». Внесено зміни до визначення «попередній договір» з метою уніфікації даного визначення з Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Обʼєднаних сил (ООС) на придбання житла тощо. Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам» в частині визначення сум грантів.

- Затверджено, відповідно до частин другої і третьої статті 34 ЗУ «Про надання будівельної продукції на ринку», Правила визначення вартості робіт з розроблення національних документів України з визначення прийнятності, видачі висновку про технічну прийнятність та порядку розподілу коштів, отриманих від замовника, між відповідним органом з визначення технічної прийнятності та національною організацією органів з визначення технічної прийнятності. Дія Правил та порядку поширюється на національну організацію органів з визначення технічної прийнятності та органи з визначення технічної прийнятності, які здійснюють роботи з розроблення національних документів України з визначення прийнятності, видачі висновку про технічну прийнятність.

- Викладено у новій редакції Статут акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» з метою приведення його у відповідність з положеннями ЗУ «Про акціонерні товариства». Збільшено статутний капітал; включено до предмета діяльності Компанії нові види діяльності; визначено, що Компанія має дворівневу структуру управління; розширено виключні повноваження загальних зборів акціонерів Компанії відповідно до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства». Визнано такими, що втратили чинність, Положення про наглядову раду та Положення про правління Компанії.

- Внесено зміни до Положення про Єдиний державний вебпортал електронних послуг. Передбачено функціональну можливість Порталу Дія з забезпечення віддаленої ідентифікації представників юридичних осіб (без їх особистої присутності) за допомогою мобільного додатка Порталу Дія (Дія) з метою надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, повʼязаних із використанням віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис» («Дія ID»). Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 17.03.2022 N 300 «Деякі питання забезпечення безперебійного функціонування системи надання електронних довірчих послуг».

- Приведено постанови КМУ від 17.11.2004 N 1553 «Про затвердження Положення про Державний фонд документації із землеустрою та оцінки земель», від 03.03.2004 N 220 «Про затвердження Типового договору оренди землі», від 17.10.2012 N 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру», від 03.11.2021 N 1147 «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок», від 26.05.2021 N 532 «Про затвердження Порядку функціонування національної інфраструктури геопросторових даних» у відповідність із вимогами ЗУ від 01.12.2022 N 2801-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення укладення угоди між Україною та Європейським Союзом про взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг та імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері електронної ідентифікації».

- Внесено зміни до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва. Пролонговано на один рік строк кредитування субʼєктів підприємництва - сільськогосподарських товаровиробників за укладеними кредитними договорами до 31.03.2025. Запроваджено механізм надання часткових гарантій банкам за кредитними зобовʼязаннями субʼєктів малого і середнього підприємництва, що провадять діяльність у галузі сільського господарства, відповідно до ЗУ «Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві». Викладено в новій редакції термін «зона високого воєнного ризику», яка передбачає часове розширення дії пільгових умов Порядку надання фінансової державної підтримки на таких територіях з одного року до трьох.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 11.11.2022 N 1275 «Деякі питання здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану». Встановлено в Особливостях здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану: виключні випадки, коли допускається укладення державного контракту (договору) без проведення закупівель у порядку передбаченому пунктом 8 Особливостей; порядок визначення ціни державного контракту (договору), укладеного без застосування конкурентних процедур закупівель, на підставі розрахунково-калькуляційних матеріалів; перелік витрат виконавців державних контрактів (договорів) з оборонних закупівель, які не можуть бути включені до ціни державного контракту (договору), укладеного відповідно до абзацу першого пункту 9 Особливостей; запровадження особливості здійснення оборонних закупівель за рамковою угодою для державного підприємства Міноборони «Агенція закупівель у сфері оборони» та Адміністрації Держспецзв’язку.

- Внесено зміни до Порядку реалізації експериментального проекту з верифікації суб’єктів агропромислового комплексу в умовах воєнного стану задля унеможливлення зловживань субʼєктами агропромислового комплексу при експорті окремих видів сільськогосподарської продукції. Розширено перелік підстав для виключення субʼєкта АПК із переліку верифікованих субʼєктів АПК.

- Установлено, що виплата допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам продовжується автоматично з 01.02.2024 на один місяць без додаткового звернення для осіб, у яких у січні 2024 р. закінчився шестимісячний період отримання такої допомоги. Передбачено, що подання заяви для продовження виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, які мають право на її продовження після 01.03.2024 відповідно до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою КМУ від 20.03.2022 N 332, може бути здійснено з 01.02.2024. Установлено, що допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам, які мають на неї право та звернулися за продовженням її виплати з особисто поданою заявою у лютому-березні 2024 р., призначається і виплачується починаючи з 01.03.2024. Внесено зміни до Порядку надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії закладу охорони здоровʼя потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею; Порядку призначення і виплати державної допомоги сімʼям з дітьми; Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям; Порядку виплати допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сімʼях; Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги; Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам та деяких інших постанов КМУ щодо соціальної підтримки вразливих категорій осіб. Продовжено виплату допомоги внутрішньо переміщеним особам ще на один 6 місячний період, виходячи з наступних умов: внутрішньо переміщеним особам з числа пенсіонерів; особам з інвалідністю 1 та 2 групи та дітям з інвалідністю; дітям-сиротам, та дітям, позбавленим батьківського піклування. Продовжено виплату допомоги внутрішньо переміщеним особам ще на один 6 місячний період непрацюючим працездатним особам, які сприяли своїй економічній незалежності (стали на облік в центр зайнятості, працевлаштувались) тощо.

- Схвалено проект Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Чилі про дозвіл членам сімей співробітників дипломатичного, консульського та адміністративно-технічного персоналу дипломатичних представництв та консульських установ здійснювати оплачувані види діяльності. Угодою передбачено надання членам сімей українських та чилійських працівників дипломатичної служби взаємного права здійснювати трудову діяльність на території відповідно Республіки Чилі та України згідно із законами та іншими нормативно-правовими актами держави, що приймає, після підтвердження свого статусу в порядку, визначеному Угодою.

- Передано єдиний майновий комплекс Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс» із сфери управління Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури до сфери управління Фонду державного майна у звʼязку з прийняттям рішення про його приватизацію.

- Погоджено пропозицію Міністерства охорони здоровʼя та Волинської, Закарпатської і Тернопільської обласних рад щодо передачі цілісних майнових комплексів Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, Закарпатського обласного бюро судово-медичної експертизи та Тернопільського обласного бюро судово-медичної експертизи в державну власність із віднесенням їх до сфери управління зазначеного Міністерства.

- Погоджено пропозицію Міністерства охорони здоровʼя та Полтавської, Чернівецької, Житомирської і Хмельницької обласних рад щодо передачі цілісних майнових комплексів відповідно Обласного бюро судово-медичної експертизи, Комунальної медичної установи «Обласне бюро судово-медичної експертизи», Обласного бюро судово-медичної експертизи Житомирської обласної ради та Хмельницького обласного бюро судово-медичної експертизи у державну власність з віднесенням їх до сфери управління зазначеного Міністерства.

- Погоджено пропозицію Міністерства охорони здоровʼя та Чернігівської обласної ради щодо передачі цілісного майнового комплексу комунального закладу «Чернігівське обласне бюро судово-медичної експертизи», у державну власність з віднесенням його до сфери управління зазначеного Міністерства.

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