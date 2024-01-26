Україна може частково перенести виробництво безпілотників до Литви: що відомо

В Литві можуть налагодити виробництво дронів для України.

Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс припустив імовірність часткового перенесення виробництва українських безпілотників до країни Балтії. Про це повідомляє JP.lt.

За його словами, така можливість розглядається як взаємовигідна співпраця та підготовка західних сусідів до можливих військових загроз.

«Можна говорити й про спільне виробництво (безпілотників, – ред.). Схоже, українці зацікавлені в можливому перенесенні частини виробництва до Литви. З нашою допомогою, ну і, можливо, частково для себе, якби ми змогли забезпечити їх необхідними дронами», - сказав міністр.

Він зазначив, що БПЛА є щоденним учасником війни.

«Литва може перейняти досвід. Ми прекрасно розуміємо, що якщо ми готуємося до війни, то це може бути схоже через географію, через інші обставини. Цей досвід є для нас актуальним», - резюмував дипломат.

Він зазначив, що і Литві варто повчитися в українців, які майже два роки воюють проти російської агресії, і цей досвід є актуальним для литовців.

«Вчитися (в українців – ред.) треба зараз. Тим більше, що вони готові відкривати друзям свої книги про війну. Така можливість надзвичайна. За ті уроки, які ми можемо винести, було сплачено найвищу ціну», – підсумував глава МЗС Литви.

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