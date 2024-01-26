Украина может частично перенести производство беспилотников в Литву: что известно

В Литве могут наладить производство дронов для Украины.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис допустил вероятность частичного переноса производства украинских беспилотников в страну Балтии. Об этом сообщает JP.lt.

По его словам, такая возможность рассматривается как взаимовыгодное сотрудничество и подготовка западных соседей к возможным военным угрозам.

«Можно говорить и о совместном производстве (беспилотников, – ред.). Похоже, украинцы заинтересованы в возможном переносе части производства в Литву. С нашей помощью, ну и, возможно, частично для себя, если бы мы смогли снабдить их необходимыми дронами», - сказал министр.

Он отметил, что БПЛА является ежедневным участником войны.

Литва может перенять опыт. Мы прекрасно понимаем, что если мы готовимся к войне, то это может быть сродни географии, другим обстоятельствам. Этот опыт для нас актуален», - резюмировал дипломат.

Он отметил, что и Литве стоит поучиться у украинцев, которые почти два года воюют против российской агрессии, и этот опыт актуален для литовцев.

«Учиться (у украинцев – ред.) нужно сейчас. Тем более что они готовы открывать друзьям свои книги о войне. Такая возможность необычайна. За те уроки, которые мы можем извлечь, была уплачена самая высокая цена», – подытожил глава МИД Литвы.

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