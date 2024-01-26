Кабмин согласовал назначение ряда заместителей главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина

Правительство согласовало назначения четырех заместителей.

Вадим Филашкин Источник фото: Донецкая ОГА/Facebook

В пятницу, 26 января, Кабинет Министров Украины провел заседание в ходе какого-то согласования назначения ряда заместителей главы Донецкой областной государственной администрации Вадима Филашкина.

Кроме того, КМУ назначил Александра Лашко заместителем Главы Государственной архивной службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Да, Правительство согласовало назначение:

- Винокурова Юрия Олеговича первым заместителем главы Донецкой ОГА;

- Бойко Игоря Алексеевича заместителем главы Донецкой ОГА;

- Ключки Юрия Вячеславовича заместителем главы Донецкой ОГА;

– Шевченко Александра Николаевича заместителем главы Донецкой ОГА.

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