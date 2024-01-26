На Киевщине перед судом предстал мужчина, который пытался взорвать гранатой знакомого

Мужчина проник на территорию домовладения знакомого и бросил гранату в его сторону.

В Киевской области суд признал мужчину виновным в совершении покушения на умышленное убийство, незаконном обращении с взрывчатыми веществами и нарушении неприкосновенности частного владения лица

Как сообщила Киевская областная прокуратура, событие произошло в октябре 2022 года в Яготине. Осужденный проник на территорию домовладения знакомого с целью убийства последнего. Увидев потерпевшего во дворе, бросил гранату в его сторону.

«Своей вины в суде мужчина не признавал. Однако прокуроры предоставили безоговорочные доказательства, на основании которых ему назначено реальное наказание», – пишет прокуратура.

Учитывая, что к моменту совершения указанных уголовных правонарушений осужденный имел непогашенную судимость за угрозу убийством и находился на испытательном сроке, суд назначил окончательное наказание в виде 11 лет лишения свободы.

До вступления приговора в законную силу мужчина будет находиться в следственном изоляторе.

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