На Київщині перед судом постав чоловік, який намагався підірвати гранатою знайомого

На Київщині суд визнав чоловіка винним у скоєнні замаху на умисне вбивство, незаконному поводженні з вибуховими речовинами та порушенні недоторканності приватного володіння особи
Як повідомила Київська обласна прокуратура, подія сталася у жовтні 2022 року у місті Яготин. Засуджений проник на територію домоволодіння знайомого з метою вбивства останнього. Побачивши потерпілого у дворі, кинув гранату у його бік.
«Своєї вини у суді чоловік не визнавав. Однак прокурори надали беззаперечні докази, на підставі яких йому призначено реальне покарання», - пише прокуратура.
Враховуючи, що на момент вчинення вказаних кримінальних правопорушень засуджений мав непогашену судимість за погрозу вбивством і перебував на іспитовому строці, суд призначив остаточне покарання у виді 11 років позбавлення волі.
До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме у слідчому ізоляторі.
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