На Київщині перед судом постав чоловік, який намагався підірвати гранатою знайомого

Чоловік проник на територію домоволодіння знайомого і кинув гранату у його бік.

На Київщині суд визнав чоловіка винним у скоєнні замаху на умисне вбивство, незаконному поводженні з вибуховими речовинами та порушенні недоторканності приватного володіння особи

Як повідомила Київська обласна прокуратура, подія сталася у жовтні 2022 року у місті Яготин. Засуджений проник на територію домоволодіння знайомого з метою вбивства останнього. Побачивши потерпілого у дворі, кинув гранату у його бік.

«Своєї вини у суді чоловік не визнавав. Однак прокурори надали беззаперечні докази, на підставі яких йому призначено реальне покарання», - пише прокуратура.

Враховуючи, що на момент вчинення вказаних кримінальних правопорушень засуджений мав непогашену судимість за погрозу вбивством і перебував на іспитовому строці, суд призначив остаточне покарання у виді 11 років позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме у слідчому ізоляторі.

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