Кабмін погодив призначення низки заступників голови Донецької ОДА Вадима Філашкіна

Уряд погодив призначення чотирьох заступників.

Вадим Філашкін Джерело фото: Донецька ОДА/Facebook

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У п’ятницю, 26 січня, Кабінет Міністрів України провів засідання під час якогось погодив призначення низки заступників голови Донецької обласної державної адміністрації Вадима Філашкіна.

Крім того, КМУ призначив Олександра Лашка заступником Голови Державної архівної служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Так, Уряд погодив призначення:

- Винокурова Юрія Олеговича першим заступником голови Донецької ОДА;

- Бойка Ігоря Олексійовича заступником голови Донецької ОДА;

- Ключки Юрія В’ячеславовича заступником голови Донецької ОДА;

- Шевченка Олександра Миколайовича заступником голови Донецької ОДА.

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