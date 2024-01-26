В Харькове теперь сирены воздушной тревоги будут включать только в случае опасности для города

По словам мэра города, это позволит намного эффективнее работать бизнесу.

Источник фото: facebook.com/ihor.terekhov

В Харькове сирены во время воздушной тревоги будут включать только в случае опасности для города, а не для всей области. Об этом 26 января сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Сегодня депутаты городского совета поддержали мою инициативу и приняли решение о создании дифференцированной системы оповещения о воздушной тревоге.

Так что уже с этого года сирена будет включаться только в случае опасности непосредственно для города, а не для всей области», - написал Терехов.

По его словам, это должно облегчить работу всем службам и позволит намного эффективнее работать бизнесу.

«Проект будет воплощен в рамках создания единого муниципального ситуационного центра, техническое оснащение которого профинансируют наши международные партнеры», - подытожил мэр Харькова.

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