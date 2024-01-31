В Дії появилась новая военная облигация – какая ставка и когда выплата

По истечении срока облигации на карту придет сумма вклада и процент.

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В Дії представили новую военную облигацию – Керчь. Перед этим мы писали, что в Дії запустили четыре военных облигации – Железный Порт, Аскания-Нова, Джанкой.

«Облигации – это поддержка экономики и армии и гарантированная прибыль. По истечении срока облигации получите на карту сумму вклада + процент», - отметили в Дії.

Когда выплаты и какая доходность:

Дата выплаты: 15.10.2025

Ставка: от 18,00%

Чтобы приобрести новую облигацию, нужно выполнить следующие действия: зайти в приложение – выбрать Военные облигации – выбрать облигацию – подписать и оплатить.

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