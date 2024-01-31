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Кабмин предлагает ввести дисциплинарную ответственность для работников АРМА

16:43, 31 января 2024
Предлагается дополнить закон положениями относительно отдельных оснований и порядку привлечения к дисциплинарной ответственности работников АРМА, кроме должностей государственной службы категории «А» Нацагентства.
Кабмин предлагает ввести дисциплинарную ответственность для работников АРМА
Источник фото: Укринформ
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Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений» относительно оснований привлечения к дисциплинарной ответственности работников Национального агентства» (регистр. № 10451).

Как пояснил представитель КМУ в ВРУ Тарас Мельничук, законопроектом предлагается дополнить ЗУ «О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений» положениями относительно отдельных оснований и порядку привлечения к дисциплинарной ответственности работников АРМА, кроме должностей государственной службы категории «А» Нацагентства, а именно предусмотрено следующее:

  • для рассмотрения вопросов применения дисциплинарных взысканий к работникам Национального агентства образуется Дисциплинарная комиссия, состав и положения о которых утверждаются Председателем Национального агентства;
  • Дисциплинарная комиссия на основании дисциплинарного производства принимает решение о наличии или отсутствии в действиях работника Национального агентства дисциплинарного проступка и оснований для его привлечения к дисциплинарной ответственности с определением рекомендованного вида дисциплинарного взыскания;
  • на основании оформленного предложения (представления) Дисциплинарной комиссии дисциплинарное взыскание на работника центрального аппарата Национального агентства, руководителя территориального управления Национального агентства и его заместителя налагает Председатель Национального агентства; на работника территориального управления – руководитель соответствующего территориального управления Национального агентства;
  • дисциплинарные производства в отношении заместителей Председателя Национального агентства, занимающих должности государственной службы категории «А», и внесение субъекту назначения предложений по результатам такого дисциплинарного производства осуществляет Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы;
  • решение о наложении дисциплинарного взыскания может быть обжаловано непосредственно в суд;
  • основаниями для привлечения работников Национального агентства к дисциплинарной ответственности являются:

– умышленное или вследствие небрежности нарушение установленного порядка определения управляющего активом;

– нарушение установленного порядка проверки эффективности управления арестованными активами, переданными Национальному агентству в управление;

– нереагирование или нарушение установленного порядка реагирования на полученную информацию и/или установленные факты ненадлежащего управления активами или попыток отчуждения активов управляющим;

– незаконное разглашение информации с ограниченным доступом, ставшей известной работнику в связи с исполнением им своих полномочий;

– другие основания, предусмотренные ЗУ «О государственной службе» для работников Национального агентства, являющихся государственными служащими, и Кодексом законов о труде Украины;

  • к работникам Национального агентства применяются виды дисциплинарного взыскания и общие условия их взыскания, предусмотренные ЗУ О государственной службе.

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