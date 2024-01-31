Кабмін пропонує ввести дисциплінарну відповідальність для працівників АРМА

Пропонується доповнити закон положеннями щодо окремих підстав та порядку притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників АРМА, крім посад державної служби категорії «А» Нацагентства.

Джерело фото: Укрінформ

Кабінет Міністрів зареєстровав у Верховній Раді законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» щодо підстав притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Національного агентства»(реєстр. № 10451).

Як пояснив представник КМУ у ВРУ Тарас Мельничук, законопроєктом пропонується доповнити ЗУ «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» положеннями щодо окремих підстав та порядку притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників АРМА, крім посад державної служби категорії «А» Нацагентства, а саме передбачено наступне:

для розгляду питань застосування дисциплінарних стягнень до працівників Національного агентства утворюється Дисциплінарна комісія, склад та положення про яку затверджуються Головою Національного агентства;

Дисциплінарна комісія на підставі дисциплінарного провадження приймає рішення про наявність чи відсутність у діях працівника Національного агентства дисциплінарного проступку та підстав для його притягнення до дисциплінарної відповідальності з визначенням рекомендованого виду дисциплінарного стягнення;

на підставі оформленої пропозиції (подання) Дисциплінарної комісії дисциплінарне стягнення на працівника центрального апарату Національного агентства, керівника територіального управління Національного агентства та його заступника накладає Голова Національного агентства; на працівника територіального управління – керівник відповідного територіального управління Національного агентства;

дисциплінарні провадження щодо заступників Голови Національного агентства, які займають посади державної служби категорії «А», та внесення суб’єкту призначення пропозицій за наслідками такого дисциплінарного провадження здійснює Комісія з питань вищого корпусу державної служби;

рішення про накладення дисциплінарного стягнення може бути оскаржено безпосередньо до суду;

підставами для притягнення працівників Національного агентства до дисциплінарної відповідальності є:

– умисне або внаслідок недбалості порушення встановленого порядку визначення управителя активом;

– порушення встановленого порядку перевірки ефективності управління арештованими активами, переданими Національному агентству в управління;

– нереагування або порушення встановленого порядку реагування на отриману інформацію та/або встановлені факти неналежного управління активами чи спроб відчуження активів управителем;

– незаконне розголошення інформації з обмеженим доступом, що стала відома працівнику у зв’язку з виконанням ним своїх повноважень;

– інші підстави, передбачені ЗУ «Про державну службу» для працівників Національного агентства, які є державними службовцями та Кодексом законів про працю України;

до працівників Національного агентства застосовуються види дисциплінарного стягнення та загальні умови їх стягнення, передбачені ЗУ «Про державну службу».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.