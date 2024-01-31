Вінницький апеляційний суд призначив 15 років позбавлення волі підполковнику так званої «днр»

У 2014 році засуджений вступив до так званої «донецької народної республіки» та став активним учасником цієї терористичної організації у званні майора, а згодом – підполковника.

У середу, 31 січня, Вінницький апеляційний суд залишив без змін вирок міського суду, яким активному учаснику терористичної організації «донецька народна республіка» призначено покарання – позбавлення волі строком на 15 років із конфіскацією майна. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

Водночас колегія суддів відхилила апеляційну скаргу захисниці, котра просила суд скасувати вирок суду першої інстанції, а провадження закрити. Вважає, зокрема, що суб’єктивної сторони злочину та доказів прямого умислу на його скоєння немає. На думку ж прокурора, апеляційна скарга задоволенню не підлягає, бо вирок відповідає всім вимогам.

Як відомо, у 2014 році засуджений вступив до так званої «донецької народної республіки» та став активним учасником цієї терористичної організації у званні майора, а згодом – підполковника. Чоловік був так званим заступником начальника військової поліції так званої «днр».

«Протиправні дії Ш. вказують на його умисну активну участь у терористичній організації «днр» та веденні її злочинної діяльності проти військових підрозділів Збройних Сил України та інших військових формувань України, які беруть участь у проведенні антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил на території Донецької області», – йдеться у судовому рішенні.

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