Винницкий апелляционный суд назначил 15 лет лишения свободы подполковнику так называемой «днр»

В 2014 году осужденный вступил в так называемую «донецкую народную республику» и стал активным участником этой террористической организации в звании майора, а впоследствии – подполковника.

В среду, 31 января, Винницкий апелляционный суд оставил по-прежнему приговор городского суда, которым активному участнику террористической организации «донецкая народная республика» назначено наказание – лишение свободы сроком на 15 лет с конфискацией имущества. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

В то же время, коллегия судей отклонила апелляционную жалобу защитнице, которая просила суд отменить приговор суда первой инстанции, а производство закрыть. Считает, в частности, что субъективной стороны преступления и доказательств прямого умысла его совершения нет. По мнению же прокурора, апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит, потому что приговор отвечает всем требованиям.

Как известно, в 2014 году осужденный вступил в так называемую «донецкую народную республику» и стал активным участником этой террористической организации в звании майора, а впоследствии – подполковника. Мужчина был так называемым заместителем начальника военной полиции так называемой «днр».

«Противоправные действия Ш. указывают на его умышленное активное участие в террористической организации «днр» и ведение ее преступной деятельности против военных подразделений Вооруженных Сил Украины и других военных формирований Украины, участвующих в проведении антитеррористической операции и Операции объединенных сил на территории Донецкой области», – говорится в судебном решении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.