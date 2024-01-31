Во Львовской области работники ТЦК начнут использовать бодикамеры

Видео с бодикамер будет попадать в областной ТЦК для анализа конфликтных ситуаций.

фото из открытых источников

Во Львовской области работники территориальных центров комплектования во время мобилизационных мероприятий будут использовать бодикамеры.

"Теперь военнослужащие Вооруженных сил, перед которыми стоит задача Генерального штаба по мобилизации населения Львовской области, во время ежедневных патрулирований и осуществления мероприятий оповещения граждан будут использовать бодикамеры", - говорится в сообщении Львовского областного ТЦК и СП.

Видео, записанные с бодикамер, будут попадать в территориальный центр комплектования на случай, если возникнет необходимость проанализировать произошедшее. Будет возможность объективно разбираться в конфликтных ситуациях, отмечают в областном ТЦК.

Напомним, что 30 января Кабмин внес в парламент новый законопроект об усилении мобилизации. Документ предусматривает наложение ограничений на уклонистов через суд.

Также одна из новаций – повестки собираются присылать через электронный кабинет.

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