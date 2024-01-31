На Львівщині працівники ТЦК почнуть використовувати бодікамери

Відео з бодікамер потраплятиме до обласного ТЦК для аналізу конфліктних ситуацій.

фото з відкритих джерел

У Львівській області працівники територіальних центрів комплектування під час мобілізаційних заходів використовуватимуть бодікамери.

«Тепер військовослужбовці Збройних сил, перед якими стоїть завдання Генерального штабу щодо мобілізації населення Львівської області, під час щоденних патрулювань та здійснення заходів оповіщення громадян будуть використовувати бодікамери», – йдеться в повідомленні Львівського обласного ТЦК та СП.

Відео, що записані з бодікамер, будуть потрапляти до територіального центру комплектування на випадок, якщо виникне необхідність проаналізувати подію, що трапилась. Буде змога об’єктивно розбиратись у конфліктних ситуаціях, зазначають у обласному ТЦК.

Нагадаємо, що 30 січня Кабмін вніс до парламенту новий законопроект про посилення мобілізації. Документ передбачає накладення обмежень на ухилянтів через суд.

Також одна з новацій - повістки збираються надсилати через електронний кабінет.

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