Конституційність окремих приписів Закону про судовий збір: КСУ перейшов до закритої частини пленарного засідання

На думку заявника, деякі приписи Закону порушують його право на судовий захист та оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб та не забезпечують виконання державою судового рішення і контролю за його виконанням.

У середу, 31 січня, Другий сенат КСУ на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглядав справу за конституційною скаргою Лопушанського Володимира Михайловича. Про це повідомив офіційний сайт КСУ.

Під час пленарного засідання суддя-доповідач у справі Галина Юровська зазначила, що до Конституційного Суду України звернувся Володимир Лопушанський із клопотанням перевірити на відповідність частинам першій, другій статті 55, статті 129-1 Конституції України частину другу статті 3, підпункт 9 пункту 1 частини другої статті 4 Закону України «Про судовий збір» від 8 липня 2011 року № 3674–VI зі змінами (далі – Закон) щодо обов’язку позивача (стягувача у виконавчому провадженні) сплачувати судовий збір за подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи органу державної виконавчої служби за зверненням з апеляційною чи касаційною скаргою на ухвалу судді, постановлену за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність державного виконавця.

На думку автора клопотання, застосовані в остаточному судовому рішенні в його справі приписи Закону, порушують його право на судовий захист та оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб та не забезпечують виконання державою судового рішення і контролю за його виконанням.

Суддя-доповідач також поінформувала, що з метою забезпечення повного й об’єктивного розгляду справи та ухвалення Судом обґрунтованого рішення вона направила запити до Президента України, Верховної Ради України, низки інших органів державної влади, закладів вищої освіти із проханням висловити позиції щодо питань, порушених у конституційній скарзі.

Суд дослідив матеріали справи на відкритій частині пленарного засідання та перейшов до закритої частини для ухвалення рішення.

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