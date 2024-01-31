На Миколаївщині посадовець військової частини незаконно нарахував підлеглим 1 млн гривень

Його підлеглі не перебували на передовій, а деякі взагалі були відсутні на службі без поважних причин.

Фото: ДБР

На Миколаївщині викрили начальника штабу однієї з військових частин Миколаївської області, який незаконно виплатив підлеглим майже 1 млн гривень. Про це повідомляє Держбюро розслідувань.

Зазначається, що посадовець з березня по липень 2022 року нарахував додаткові виплати 10 підлеглим військовим, які нібито виконували бойові завдання на передовій.

Ці особи не перебували у районі проведення бойових дій, а деякі з них взагалі були відсутні на службі без поважних причин, повідомляє Бюро.

Посадовцю оголошено про підозру у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах воєнного стану.

Чоловіку загрожує до 8 років в'язниці. Наразі вживаються дії для відшкодування завданих збитків.

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