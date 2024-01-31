В Николаевской области чиновник воинской части незаконно начислил подчиненным 1 млн гривен

Его подчиненные не находились на передовой, а некоторые вообще отсутствовали на службе без уважительных причин.

В Николаевской области разоблачили начальника штаба одной из воинских частей Николаевской области, который незаконно выплатил подчиненным почти 1 млн гривен. Об этом сообщает Госбюро расследований.

Отмечается, что должностное лицо с марта по июль 2022 года насчитало дополнительные выплаты 10 подчиненным военнослужащим, якобы выполнявшим боевые задания на передовой.

Эти лица не находились в районе проведения боевых действий, а некоторые вообще отсутствовали на службе без уважительных причин, сообщает Бюро.

Чиновнику объявлено о подозрении в небрежном отношении к службе, что повлекло тяжкие последствия, совершенном в условиях военного положения.

Мужчине грозит до 8 лет тюрьмы. В настоящее время предпринимаются действия по возмещению нанесенного ущерба.

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