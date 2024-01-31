Счета и ценности военнообязанных, уехавших за границу и не уточнивших свои учетные данные, могут арестовать

Находящиеся за рубежом военнообязанные также попадут под риск ареста счетов, если не отреагируют на требование ТЦК, а консульские действия будут для них заблокированы, если они не состоят на учете.

Новые правила ареста счетов уклонистов будут распространяться и на украинцев, которые выехали за границу. Это следует из изменений в Закон «О мобилизации и мобилизационной подготовке», которые предлагает внести Кабмин в своем новом законопроекте о мобилизации 10449 от 30 января.

Так, новый законопроект устанавливает, что особенности ведения военного учета граждан Украины, постоянно или временно находящихся за границей, определяются Кабинетом Министров.

Граждане Украины, которые были сняты с военного учета в связи с выбытием за пределы Украины сроком более 3-х месяцев, обязаны в течение 30 дней со дня вступления в силу постановления КМУ, определяющего особенности ведения военного учета граждан Украины, постоянно или временно находятся за границей, стать на военный учет граждан Украины. В ходе военного положения такие граждане имеют право на беспрепятственный въезд-выезд из Украины.

Граждане Украины, уже состоящие на военном учете, обязаны в течение 60 дней со дня опубликования нового Закона уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты (при наличии электронной почты) и другие военно-учетные данные.

В случае пребывания за границей – путем уведомления на официальный электронный адрес или на официальный номер телефона, указанных на официальном сайте ТЦК по месту пребывания на военном учете.

Они могут также сделать это независимо от места пребывания – в электронном кабинете призывника, военнообязанного, резервиста без прибытия в ТЦК.

В каком случае наложат арест

В случае невыполнения обязанностей, предусмотренных новой ч. 3 ст. 22 Закона о мобилизации, в частности неявку в ТЦК по повестке или неуточнение им своих данных, и при условии отсутствия возможности Нацполицией осуществить административное задержание и доставку в ТЦК, руководитель ТЦК в течение 5 дней направляет гражданину в электронной форме (в Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста) или в бумажной форме средствами почтовой связи требование об исполнении долга.

Вручением требования ТЦК будет считаться, в частности, получение ТЦК уведомления о доставке требования в Электронный кабинет, день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить требование или отметки о невозможности вручения требования лицу по другим причинам по адресу местонахождения, места жительства или нахождения лица, сообщенном этим лицом ТЦК .

А также – день проставления в почтовом сообщении отметки о невозможности вручения требования лицу по другим причинам по адресу местонахождение, местожительству или нахождению лица, зарегистрированные в установленном законом порядке, если это лицо не сообщило ТЦК другого адреса.

Следовательно, если почта проставила отметку о невозможности вручения требования лицу по другим причинам по любому известному адресу (например, по адресу старой регистрации), то требование считается врученным.

В дальнейшем у гражданина появляется 10 дней, чтобы явиться в ТЦК или в зарубежное дипломатическое учреждение Украины, если гражданин находится за границей.

Если в течение 10 дней он этого не сделает, то ТЦК обращается в суд за временным ограничением в праве выезда за пределы Украины; в праве управления транспортными средствами или за наложением ареста на средства и другие ценности физического лица, находящиеся на счетах и на хранении в банках или других финансовых учреждениях, небанковских поставщиках платежных услуг, или на электронные деньги, хранящиеся на электронных кошельках в эмитентах электронных денег на счетах в ценных бумагах в депозитарных учреждениях.

Впоследствии это требование ТЦК может отозвать, если гражданин явился в ТЦК или зарубежное дипломатическое учреждение Украины (если гражданин находится за границей).

В случае добровольного исполнения ТЦК направляет органу Государственной исполнительной службы уведомление об отзыве требования и/или выдает гражданину справку о выполнении им обязанности, указанной в требовании, или о прибытии гражданина в ТЦК, руководитель которого выдал требование или в зарубежное дипломатическое учреждение Украины, если гражданин находится за границей.

Ограничения на совершение консульских действий

Также законопроект предусматривает ограничение на совершение консульских действий для уклоняющихся.

Изменениями определено, что совершение консульских действий в иностранных дипломатических учреждениях Украины по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые являются призывниками, военнообязанными или резервистами, осуществляется при наличии у указанных лиц военно-учетных документов.

Действительность военно-учетных документов проверяется консульским должностным лицом зарубежного дипломатического учреждения.

Исключением является оформление удостоверение личности на возвращение в Украину; совершение консульских действий в отношении детей гражданина Украины, второй из родителей которых является иностранцем или лицом без гражданства; совершение нотариальных действий по вопросам оформления наследства; совершение действий по заявлениям граждан Украины, находящихся под арестом, или которые задержаны или лишены свободы за границей.

Кроме того, оформление паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу размещенным за пределами Украины обособленным подразделением (филиалом, представительством) государственного предприятия, принадлежащего к сфере управления Государственной миграционной службы, гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет являются призывниками, военнообязанными или резервистами, осуществляется при наличии у указанных лиц военно-учетных документов.

Также законопроект вводит в законодательство нормы, которые и так фактически уже работают.

К примеру, что при пересечении границы граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, состоящие на военном учете или исключенные из него, обязаны дополнительно предъявить военно-учетный документ с отметкой о взятии на военный учет или исключении из военного учета.

Непосредственно в законе теперь закрепляется, что право гражданина Украины на выезд из Украины может быть временно ограничено во время военного положения. Ограничение может устанавливаться решением Кабинета Министров или военным командованием в соответствии с указом Президента о введении военного положения.

Автор: Наталья Мамченко

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