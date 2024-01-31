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Мужчины с тремя детьми, но с долгом по алиментам не попадут под отсрочку от призыва

Также законопроектом 10449 о мобилизации изменяются положения относительно отсрочки мужчинам, самостоятельно воспитывающим ребенка.

Даже непригодные к службе при пересечении границы должны дополнительно предъявить военно-учетный документ

Законопроект о мобилизации закрепляет ранее высказанную позицию Пограничной службы, что без военного билета пересечь границу мужчине 18-60 лет нельзя, даже если он признан непригодным.

Сотрудники аппаратов судов и конечные бенефициарные владельцы бизнеса будут забронированы, но не все, - законопроект о мобилизации

Законопроект о мобилизации определяет новые правила бронирования, в том числе, для работников судов и конечных бенефициарных владельцев бизнеса, а также позволяет уволиться с военной службы членам ВСП, ВККС и судьям.

Счета и ценности военнообязанных, уехавших за границу и не уточнивших свои учетные данные, могут арестовать

Находящиеся за рубежом военнообязанные также попадут под риск ареста счетов, если не отреагируют на требование ТЦК, а консульские действия будут для них заблокированы, если они не состоят на учете.

За экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева внесли залог

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  1. В Украине

Передавал врагу данные о дислокации ВСУ: к пожизненному заключению приговорен экс-полицейский из Харькова

15:26, 31 января 2024
Отмечается, что спецслужбы рф завербовали мужчину еще до начала полномасштабного вторжения для проведения взрывной деятельности против Украины.
Передавал врагу данные о дислокации ВСУ: к пожизненному заключению приговорен экс-полицейский из Харькова
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Дзержинский районный суд Харькова приговорил к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества бывшего правоохранителя из Харькова, которого завербовали сотрудники спецслужбы страны-террориста. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Отмечается, что спецслужбы рф завербовали мужчину еще до начала полномасштабного вторжения для проведения взрывной деятельности против Украины. 24 февраля 2022 года по их требованию правоохранитель собирал сведения о военной технике ВСУ, блокпостах, местах расположения подразделений силовых структур региона.

Собранную информацию по конкретным геолокациям фигурант передавал кураторам с помощью одного из мессенджеров.

Как известно, ГБР во взаимодействии с СБУ задержали предателя в мае 2022 года. В его служебной машине был обнаружен арсенал незарегистрированного оружия, среди которого были осколочные гранаты Ф1 и РГН.

Суд признал его виновным в государственной измене, а также хранении боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 2 ст. 111 и ч. 1 ст. 263 УК Украины), назначив наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией всего имущества и лишением специального звания.

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