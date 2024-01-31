Передавал врагу данные о дислокации ВСУ: к пожизненному заключению приговорен экс-полицейский из Харькова

Отмечается, что спецслужбы рф завербовали мужчину еще до начала полномасштабного вторжения для проведения взрывной деятельности против Украины.

Дзержинский районный суд Харькова приговорил к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества бывшего правоохранителя из Харькова, которого завербовали сотрудники спецслужбы страны-террориста. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Отмечается, что спецслужбы рф завербовали мужчину еще до начала полномасштабного вторжения для проведения взрывной деятельности против Украины. 24 февраля 2022 года по их требованию правоохранитель собирал сведения о военной технике ВСУ, блокпостах, местах расположения подразделений силовых структур региона.

Собранную информацию по конкретным геолокациям фигурант передавал кураторам с помощью одного из мессенджеров.

Как известно, ГБР во взаимодействии с СБУ задержали предателя в мае 2022 года. В его служебной машине был обнаружен арсенал незарегистрированного оружия, среди которого были осколочные гранаты Ф1 и РГН.

Суд признал его виновным в государственной измене, а также хранении боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 2 ст. 111 и ч. 1 ст. 263 УК Украины), назначив наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией всего имущества и лишением специального звания.

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