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Навіть непридатні до служби при перетині кордону повинні будуть додатково пред’явити військово-обліковий документ

Законопроект про мобілізацію закріплює раніше висловлену позицію Прикордонної служби, що без військового квитка перетнути кордон чоловіку 18-60 років не можна, навіть якщо він визнаний непридатним.

Працівники апаратів судів і кінцеві бенефіціарні власники бізнесу будуть заброньовані, але не всі, - законопроект про мобілізацію

Законопроект про мобілізацію визначає нові правила бронювання, у тому числі, для працівників судів і кінцевих бенефіціарних власників бізнесу, а також дозволяє звільнитися з військової служби членам ВРП, ВККС та і суддям.

Рахунки та цінності військовозобов’язаних, які виїхали за кордон і не уточнили свої облікові дані, можуть арештувати

Військовозобов’язані, які перебувають за кордоном, також потраплять під ризик арешту рахунків, якщо не відреагують на вимогу ТЦК, а консульські дії будуть для них заблоковані, якщо вони не стоять на обліку.

За ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва внесли заставу

Тепер Всеволод Князєв зможе вийти із СІЗО.

Судам дадуть 15 днів на розгляд справ про арешт рахунків ухилянтів, – які зміни до КАСУ передбачає законопроект про мобілізацію

Кабмін запропонував, аби у судів було 15 днів на розгляд справ за заявами ТЦК про накладення арешту на кошти та інші цінності ухилянта або обмеження у керуванні авто, а рішення судів будуть підлягати негайному виконанню.

  1. В Україні

Передавав ворогу дані про дислокацію ЗСУ: до довічного увʼязнення засуджено експоліцейського з Харкова

15:26, 31 січня 2024
Зазначається, що спецслужби рф завербували чоловіка ще до початку повномасштабного вторгнення для проведення підривної діяльності проти України.
Передавав ворогу дані про дислокацію ЗСУ: до довічного увʼязнення засуджено експоліцейського з Харкова
Фото: dbr.gov.ua
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Дзержинський районний суд Харкова засудив до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна колишнього правоохоронця з Харкова, якого завербували співробітники спецслужби країни-терориста. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Зазначається, що спецслужби рф завербували чоловіка ще до початку повномасштабного вторгнення для проведення підривної діяльності проти України. 24 лютого 2022 року на їхню вимогу правоохоронець збирав відомості щодо військової техніки ЗСУ, блокпостів, місць розташування підрозділів силових структур регіону.

Зібрану інформацію з конкретними геолокаціями фігурант передавав кураторам за допомогою одного з месенджерів.

Як відомо, ДБР у взаємодії з СБУ затримало зрадника у травні 2022 року. У його службовій машині виявили арсенал незареєстрованої зброї, серед якої були осколкові гранати Ф1 та РГН.

Суд визнав його винним у державній зраді, а також зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 2 ст. 111 та ч. 1 ст. 263 КК України), призначивши покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією всього майна та позбавленням спеціального звання.

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