Передавав ворогу дані про дислокацію ЗСУ: до довічного увʼязнення засуджено експоліцейського з Харкова

Зазначається, що спецслужби рф завербували чоловіка ще до початку повномасштабного вторгнення для проведення підривної діяльності проти України.

Фото: dbr.gov.ua

Дзержинський районний суд Харкова засудив до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна колишнього правоохоронця з Харкова, якого завербували співробітники спецслужби країни-терориста. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Зазначається, що спецслужби рф завербували чоловіка ще до початку повномасштабного вторгнення для проведення підривної діяльності проти України. 24 лютого 2022 року на їхню вимогу правоохоронець збирав відомості щодо військової техніки ЗСУ, блокпостів, місць розташування підрозділів силових структур регіону.

Зібрану інформацію з конкретними геолокаціями фігурант передавав кураторам за допомогою одного з месенджерів.

Як відомо, ДБР у взаємодії з СБУ затримало зрадника у травні 2022 року. У його службовій машині виявили арсенал незареєстрованої зброї, серед якої були осколкові гранати Ф1 та РГН.

Суд визнав його винним у державній зраді, а також зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 2 ст. 111 та ч. 1 ст. 263 КК України), призначивши покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією всього майна та позбавленням спеціального звання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.