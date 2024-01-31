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Рахунки та цінності військовозобов’язаних, які виїхали за кордон і не уточнили свої облікові дані, можуть арештувати

Військовозобов’язані, які перебувають за кордоном, також потраплять під ризик арешту рахунків, якщо не відреагують на вимогу ТЦК, а консульські дії будуть для них заблоковані, якщо вони не стоять на обліку.

За ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва внесли заставу

Тепер Всеволод Князєв зможе вийти із СІЗО.

Судам дадуть 15 днів на розгляд справ про арешт рахунків ухилянтів, – які зміни до КАСУ передбачає законопроект про мобілізацію

Кабмін запропонував, аби у судів було 15 днів на розгляд справ за заявами ТЦК про накладення арешту на кошти та інші цінності ухилянта або обмеження у керуванні авто, а рішення судів будуть підлягати негайному виконанню.

Співавтор законопроекту про Службу дисциплінарних інспекторів Денис Маслов задався питанням, чому навіть за високий оклад відсутні бажаючі очолити Службу

Голова Комітету і співавтор законопроекту про Службу дисциплінарних інспекторів Денис Маслов висловив думку, що бажаючих очолити Службу немає, можливо, через те, що очільник Служби матиме статус пожиттєвого PEP.

ВП ВС поставила крапку у питанні, до судів якої юрисдикції звертатися цивільним дружинам загиблих військових про встановлення факту спільного проживання і отримання соцдопомоги

Велика Палата Верховного Суду зробила висновок стосовно юрисдикції судових справ цивільних дружин загиблих Захисників України, які намагаються встановити факт проживання однією сім’єю із загиблим військовослужбовцем та отримати відповідну допомогу від держави як члени родини.

  1. Суд інфо

ВККС рекомендувала призначити на посаду судді 18 переможців конкурсу

12:23, 31 січня 2024
Комісія провела співбесіди із 23 переможцями конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів.
ВККС рекомендувала призначити на посаду судді 18 переможців конкурсу
Фото: vkksu.gov.ua
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У вівторок, 30 січня, Вища кваліфікаційна комісія суддів України провела співбесіди із 23 переможцями конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошеного 14 вересня 2023 року. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами співбесіди Комісія вирішила рекомендувати призначити:

Почкіну Оксану Миколаївну на посаду судді Тростянецького районного суду Вінницької області;

Дорошенко Ганну Володимирівну на посаду судді Ленінського районного суду міста Дніпропетровська;

Павленка Романа Миколайовича на посаду судді Ржищевського міського суду Київської області;

Сухорукова Івана Миколайовича на посаду судді Люботинського міського суду Харківської області;

Ляшка Руслана Сергійовича на посаду судді Носівського районного суду Чернігівської області;

Дичка Володимира Олександровича на посаду судді Господарського суду Дніпропетровської області;

Бойко Аллу Олександрівну на посаду судді Городнянського районного суду Чернігівської області;

Виноградського Олега Євгенійовича на посаду судді Господарського суду Вінницької області;

Войтюк Тетяну Леонідівну на посаду судді Бродівського районного суду Львівської області;

Дерев’янко Ліну Леонідівну на посаду судді Миколаївського окружного адміністративного суду;

Савонюка Мирослава Ярославовича на посаду судді Кіровоградського окружного адміністративного суду;

Саса Євгена Володимировича на посаду судді Київського окружного адміністративного суду;

Приходько Оксану Григорівну на посаду судді Житомирського окружного адміністративного суду;

Ремез Катерину Ігорівну на посаду судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду;

Андрусів Уляну Богданівну на посаду судді Львівського окружного адміністративного суду;

Вісьтак Марію Ярославівну на посаду судді Київського окружного адміністративного суду;

Кондратюк Юлію Степанівну на посаду судді Львівського окружного адміністративного суду;

Печеного Євгена Володимировича на посаду судді Хмельницького окружного адміністративного суду.

Відкладено проведення співбесіди з Лопохою Оксаною Сергіївною, Мусієнко Оксаною Олегівною та на 13 лютого 2024 року – з Баїк Надією Володимирівною.

Оголошено перерву у співбесіді з Мартинюком Олександром Володимировичем, Грицюком Романом Петровичем.

Раніше ми писали, що ВККС внесла зміни до умов та оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних судах.

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