Ізраїль вимагає відставки генсека ООН Антоніу Гутерреша

Міністр закордонних справ Ізраїлю висунув вимогу звільнити генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що Антоніу Гутерреш має залишити посаду генерального секретаря Організації об'єднаних націй. Про це пише Politico.

Ця заява пролунала після звинувачень Ізраїлю в тому, що 12 співробітників Агентства ООН з допомоги палестинським біженцям (UNRWA) були причетні до насильницького нападу ХАМАСу 7 жовтня.

"Звичайно, він несе відповідальність як генеральний секретар ООН. Гутерреш має піти у відставку або ООН має замінити його", - сказав Кац.

Ізраїль дискутував з ООН протягом кількох місяців після того, як у жовтні Гутерреш заявив, що атака ХАМАСу “не відбулася у вакуумі” та звинуватив Ізраїль у проведенні “56 років задушливої окупації”.

Після того, як Міжнародний суд ООН дорікнув Ізраїлю за його тривале бомбардування сектору Гази у відповідь, але не закликав до припинення вогню — Ізраїль звинуватив десяток співробітників ООН в участі у нападі ХАМАСу.

США, Німеччина, Італія та інші країни відповіли призупиненням фінансування UNRWA.

“Країни діяли правильно, хоча це була гуманітарна організація”, — зазначив Кац.

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