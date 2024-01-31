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  1. У світі

Ізраїль вимагає відставки генсека ООН Антоніу Гутерреша

11:59, 31 січня 2024
Міністр закордонних справ Ізраїлю висунув вимогу звільнити генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.
Ізраїль вимагає відставки генсека ООН Антоніу Гутерреша
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Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що Антоніу Гутерреш має залишити посаду генерального секретаря Організації об'єднаних націй.  Про це пише Politico.

Ця заява пролунала після звинувачень Ізраїлю в тому, що 12 співробітників Агентства ООН з допомоги палестинським біженцям (UNRWA) були причетні до насильницького нападу ХАМАСу 7 жовтня.

"Звичайно, він несе відповідальність як генеральний секретар ООН. Гутерреш має піти у відставку або ООН має замінити його", - сказав Кац.

Ізраїль дискутував з ООН протягом кількох місяців після того, як у жовтні Гутерреш заявив, що атака ХАМАСу “не відбулася у вакуумі” та звинуватив Ізраїль у проведенні “56 років задушливої окупації”.

Після того, як Міжнародний суд ООН дорікнув Ізраїлю за його тривале бомбардування сектору Гази у відповідь, але не закликав до припинення вогню — Ізраїль звинуватив десяток співробітників ООН в участі у нападі ХАМАСу.

США, Німеччина, Італія та інші країни відповіли призупиненням фінансування UNRWA.

“Країни діяли правильно, хоча це була гуманітарна організація”, — зазначив Кац.

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