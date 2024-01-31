За ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва внесли заставу

Тепер Всеволод Князєв зможе вийти із СІЗО.

За колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва внесли заставу. Перед цим суд зменшив її до 18 млн грн. Про це повідомив «Центр протидії корупції».

Сьогодні, 31 січня, за Князєва внесли 18,168 млн грн, і тепер він зможе вийти із СІЗО.

Всеволод Князєв перебував під вартою із травня 2023 року. Спершу йому призначили заставу 107 млн грн.

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