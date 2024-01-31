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Навіть непридатні до служби при перетині кордону повинні будуть додатково пред’явити військово-обліковий документ

Законопроект про мобілізацію закріплює раніше висловлену позицію Прикордонної служби, що без військового квитка перетнути кордон чоловіку 18-60 років не можна, навіть якщо він визнаний непридатним.

Працівники апаратів судів і кінцеві бенефіціарні власники бізнесу будуть заброньовані, але не всі, - законопроект про мобілізацію

Законопроект про мобілізацію визначає нові правила бронювання, у тому числі, для працівників судів і кінцевих бенефіціарних власників бізнесу, а також дозволяє звільнитися з військової служби членам ВРП, ВККС та і суддям.

Рахунки та цінності військовозобов’язаних, які виїхали за кордон і не уточнили свої облікові дані, можуть арештувати

Військовозобов’язані, які перебувають за кордоном, також потраплять під ризик арешту рахунків, якщо не відреагують на вимогу ТЦК, а консульські дії будуть для них заблоковані, якщо вони не стоять на обліку.

За ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва внесли заставу

Тепер Всеволод Князєв зможе вийти із СІЗО.

Судам дадуть 15 днів на розгляд справ про арешт рахунків ухилянтів, – які зміни до КАСУ передбачає законопроект про мобілізацію

Кабмін запропонував, аби у судів було 15 днів на розгляд справ за заявами ТЦК про накладення арешту на кошти та інші цінності ухилянта або обмеження у керуванні авто, а рішення судів будуть підлягати негайному виконанню.

  1. В Україні

У електронній системі у сфері будівництва оновили функціонал подачі звернень до ЦНАПів

15:10, 31 січня 2024
Оновлення надасть змогу фахівцям ЦНАПів фіксувати факт звернення замовника для отримання послуги, зменшити відсоток відмов по документах шляхом надання замовнику послуги.
У електронній системі у сфері будівництва оновили функціонал подачі звернень до ЦНАПів
Фото: buduemo.com
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Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України повідомило, що у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ) оновився функціонал автоматизованого робочого місця працівників ЦНАПів щодо реєстрації повідомлень про початок будівельних робіт та подачі декларацій про готовність об'єктів до експлуатації. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Працівники ЦНАПів можуть вносити звернення, якщо:

Замовник будівництва не надав відомості, необхідні для заповнення форми документа: РНОКПП, адресу об'єкта будівництва, реквізити, обов'язкові для заповнення тощо;

За результатами перевірки відомостей в ЄДЕССБ виявлено помилки, що унеможливлюють внесення відомостей до системи. Наприклад, неприпустимий клас наслідків або вид робіт, відсутнє затвердження проєктної документації тощо.

У разі виявлення проблем працівник ЦНАПу зможе сформувати протокол про причини виникнення помилок. Після цього – надати Замовнику послуги їх усунення, без відправлення документа на розгляд органу державного архітектурно-будівельного контролю.

Також оновлення надасть змогу фахівцям ЦНАПів фіксувати факт звернення Замовника для отримання послуги, зменшити відсоток відмов по документах шляхом надання Замовнику послуги (інформації про проблеми, що наявні в документі).

Наразі, через ЄДЕССБ вже подано майже 233 тисячі звернень до ЦНАПів.

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