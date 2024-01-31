У електронній системі у сфері будівництва оновили функціонал подачі звернень до ЦНАПів

Оновлення надасть змогу фахівцям ЦНАПів фіксувати факт звернення замовника для отримання послуги, зменшити відсоток відмов по документах шляхом надання замовнику послуги.

Фото: buduemo.com

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України повідомило, що у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ) оновився функціонал автоматизованого робочого місця працівників ЦНАПів щодо реєстрації повідомлень про початок будівельних робіт та подачі декларацій про готовність об'єктів до експлуатації. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Працівники ЦНАПів можуть вносити звернення, якщо:

Замовник будівництва не надав відомості, необхідні для заповнення форми документа: РНОКПП, адресу об'єкта будівництва, реквізити, обов'язкові для заповнення тощо;

За результатами перевірки відомостей в ЄДЕССБ виявлено помилки, що унеможливлюють внесення відомостей до системи. Наприклад, неприпустимий клас наслідків або вид робіт, відсутнє затвердження проєктної документації тощо.

У разі виявлення проблем працівник ЦНАПу зможе сформувати протокол про причини виникнення помилок. Після цього – надати Замовнику послуги їх усунення, без відправлення документа на розгляд органу державного архітектурно-будівельного контролю.

Також оновлення надасть змогу фахівцям ЦНАПів фіксувати факт звернення Замовника для отримання послуги, зменшити відсоток відмов по документах шляхом надання Замовнику послуги (інформації про проблеми, що наявні в документі).

Наразі, через ЄДЕССБ вже подано майже 233 тисячі звернень до ЦНАПів.

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