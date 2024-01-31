Голосовий помічник відповідатиме на питання: Peugeot запустить версію сервісу ChatGPT

eugeot приєднується до таких конкурентів як Volkswagen і Mercedes-Benz, які вже використовують штучний інтелект.

Французька автомобільна компанія Peugeot запустить пілотну версію сервісу ChatGPT. Він підключатиметься до голосового помічника й відповідатиме на запитання водіїв. Про це повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що пілотна версія спершу запрацює у Франції, Британії, Німеччині, Італії та Іспанії. Пізніше протягом цього року її планують зробити стандартною для автомобілів та мікроавтобусів.

Таким чином Peugeot приєднується до таких конкурентів як Volkswagen і Mercedes-Benz, які вже використовують штучний інтелект.

Як відомо, у 2023 році Mercedes-Benz запустив тестування у США, дозволяючи водіям використовувати ChatGPT, щоб ті отримували більш «живу» інформацію, починаючи від пункту призначення до пропрозицій щодо вечері.

А на початку січня Volkswagen заявив, що впродовж року його голосовий помічник інтегрує ChatGPT для покращення інтерактивного діалогу з водіями.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.