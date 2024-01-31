Голосовой помощник будет отвечать на вопросы: Peugeot запустит версию сервиса ChatGPT

Peugeot присоединяется к таким конкурентам как Volkswagen и Mercedes-Benz, которые уже используют искусственный интеллект.

Французская автомобильная компания Peugeot запустит пилотную версию сервиса ChatGPT. Он будет подключаться к голосовому помощнику и отвечать на вопросы водителей. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что пилотная версия сперва заработает во Франции, Британии, Германии, Италии и Испании. Позже в течение этого года она планируется сделать стандартной для автомобилей и микроавтобусов.

Таким образом, Peugeot присоединяется к таким конкурентам как Volkswagen и Mercedes-Benz, которые уже используют искусственный интеллект.

Как известно, в 2023 году Mercedes-Benz запустил тестирование в США, позволяя водителям использовать ChatGPT, чтобы те получали более «живую» информацию, начиная от пункта назначения до предложений по ужину.

В начале января же Volkswagen заявил, что в течение года его голосовой помощник интегрирует ChatGPT для улучшения интерактивного диалога с водителями.

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