Иностранец, который сбил мальчика на велосипеде в Киеве, предстал перед судом

Водитель сбил несовершеннолетнего, который переезжал дорогу на велосипеде рядом с пешеходным переходом.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

В Киеве судом объявлен обвинительный приговор гражданину Узбекистана по факту совершения ДТП, в результате которого были причинены тяжкие телесные повреждения малолетнему потерпевшему. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

ДТП произошло 11 июня 2023 года. Обвиняемый, управляя автомобилем «DAEWOO NEXIA» на проспекте Освободителей, двигался с превышением скорости в крайней правой полосе, предназначенной для общественного транспорта.

«Водитель во время приближения к пешеходному переходу проигнорировал красный свет, что привело к столкновению с несовершеннолетним, который переезжал дорогу на велосипеде рядом с пешеходным переходом», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что приговором Днепровского районного суда Киева водитель признан виновным и ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года.

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