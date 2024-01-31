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  1. В Украине

Иностранец, который сбил мальчика на велосипеде в Киеве, предстал перед судом

11:50, 31 января 2024
Водитель сбил несовершеннолетнего, который переезжал дорогу на велосипеде рядом с пешеходным переходом.
Иностранец, который сбил мальчика на велосипеде в Киеве, предстал перед судом
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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В Киеве судом объявлен обвинительный приговор гражданину Узбекистана по факту совершения ДТП, в результате которого были причинены тяжкие телесные повреждения малолетнему потерпевшему. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

ДТП произошло 11 июня 2023 года. Обвиняемый, управляя автомобилем «DAEWOO NEXIA» на проспекте Освободителей, двигался с превышением скорости в крайней правой полосе, предназначенной для общественного транспорта.

«Водитель во время приближения к пешеходному переходу проигнорировал красный свет, что привело к столкновению с несовершеннолетним, который переезжал дорогу на велосипеде рядом с пешеходным переходом», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что приговором Днепровского районного суда Киева водитель признан виновным и ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года.

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