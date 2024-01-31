Пентагон прокомментировал предоставление Украине высокоточных управляемых бомб GLSDB: сроки не будут разглашаться

В Пентагоне подтвердили передачу Украине бомб GLSDB, согласно договоренностям прошлого года.

Украина получит американские бомбы GLSDB согласно прошлогодним договоренностям, однако в Минобороны США не могут подтвердить конкретные сроки передачи оружия. Об этом во время брифинга заявил спикер Пентагона Патрик Райдер.

"Как было признано в прошлом году, мы предоставим Украине GLSDB (ground launch small diameter bomb) в рамках наших усилий по оказанию помощи в сфере безопасности. Однако по соображениям безопасности нашей деятельности мы не можем подтвердить конкретные сроки", — сказал спикер Пентагона.

Он подчеркнул, что США и дальше тесно сотрудничает с Украиной и партнерами в сфере безопасности.

Как пишет Reuters, бомба GLSDB позволит украинским военным поражать цели на вдвое большем расстоянии, чем ракеты HIMARS.

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