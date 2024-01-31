Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чоловіки з трьома дітьми, але із боргом по аліментах не потраплять під відстрочку від призову

Також законопроектом 10449 про мобілізацію змінюються положення стосовно відстрочки чоловікам, які самостійно виховують дитину.

Голова Полтавського апеляційного суду Сергій Гальонкін отримав сувору догану

Дисциплінарна палата ВРП встановила порушення суддею норм суддівської етики, але негативних наслідків від дій голови суду не настало.

Навіть непридатні до служби при перетині кордону повинні будуть додатково пред’явити військово-обліковий документ

Законопроект про мобілізацію закріплює раніше висловлену позицію Прикордонної служби, що без військового квитка перетнути кордон чоловіку 18-60 років не можна, навіть якщо він визнаний непридатним.

Працівники апаратів судів і кінцеві бенефіціарні власники бізнесу будуть заброньовані, але не всі, - законопроект про мобілізацію

Законопроект про мобілізацію визначає нові правила бронювання, у тому числі, для працівників судів і кінцевих бенефіціарних власників бізнесу, а також дозволяє звільнитися з військової служби членам ВРП, ВККС та і суддям.

Рахунки та цінності військовозобов’язаних, які виїхали за кордон і не уточнили свої облікові дані, можуть арештувати

Військовозобов’язані, які перебувають за кордоном, також потраплять під ризик арешту рахунків, якщо не відреагують на вимогу ТЦК, а консульські дії будуть для них заблоковані, якщо вони не стоять на обліку.

  1. В Україні
  2. / У світі

Пентагон прокоментував надання Україні високоточних керованих бомб GLSDB: терміни не розголошуватимуть

18:18, 31 січня 2024
У Пентагоні підтвердили передачу Україні бомб GLSDB, згідно з домовленостями минулого року.
Пентагон прокоментував надання Україні високоточних керованих бомб GLSDB: терміни не розголошуватимуть
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна отримає американські бомби GLSDB згідно з торішніми домовленостями, однак у Міноборони США не можуть підтвердити конкретні терміни передачі зброї. Про це під час брифінгу заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

"Як було визнано минулого року, ми надамо Україні GLSDB (ground launch small diameter bomb) в рамках наших зусиль з надання допомоги у сфері безпеки. Однак з міркувань безпеки нашої діяльності ми не можемо підтвердити конкретні терміни", — сказав речник Пентагону.

Він наголосив, що США й надалі тісно співпрацює з Україною та партнерами у сфері безпеки.

Як пише Reuters, бомба GLSDB дозволить українським військовим вражати цілі на удвічі більшій відстані, яку досягають ракети HIMARS.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Чернота
    Людмила Чернота
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Андрій Мороз
    Андрій Мороз
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Наталя Стрельнікова
    Наталя Стрельнікова
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Олег Первомайський
    Олег Первомайський
    суддя Конституційного Суду України