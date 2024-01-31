Пентагон прокоментував надання Україні високоточних керованих бомб GLSDB: терміни не розголошуватимуть

У Пентагоні підтвердили передачу Україні бомб GLSDB, згідно з домовленостями минулого року.

Україна отримає американські бомби GLSDB згідно з торішніми домовленостями, однак у Міноборони США не можуть підтвердити конкретні терміни передачі зброї. Про це під час брифінгу заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

"Як було визнано минулого року, ми надамо Україні GLSDB (ground launch small diameter bomb) в рамках наших зусиль з надання допомоги у сфері безпеки. Однак з міркувань безпеки нашої діяльності ми не можемо підтвердити конкретні терміни", — сказав речник Пентагону.

Він наголосив, що США й надалі тісно співпрацює з Україною та партнерами у сфері безпеки.

Як пише Reuters, бомба GLSDB дозволить українським військовим вражати цілі на удвічі більшій відстані, яку досягають ракети HIMARS.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.