Порядок надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

Координаційний центр з надання правничої допомоги роз’яснив порядок надання статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.
Хто має право на отримання статусу
Право на отримання статусу має дитина, а також особа, яка на час воєнних дій, збройних конфліктів, збройної агресії російської федерації не досягла 18 років (повноліття) та в результаті:
- отримала поранення, контузію, каліцтво;
- зазнала фізичного, сексуального, психологічного насильства;
- була викрадена;
- незаконно вивезена за межі України;
- залучалася до участі у військових формуваннях;
- незаконно утримувалася, у тому числі в полоні.
Куди звертатися
Для отримання статусу потрібно звернутися із заявою до найближчої служби у справах дітей:
- за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання/перебування дитини як внутрішньо переміщеної особи;
- за місцем звернення;
- якщо місце проживання/перебування дитини не задеклароване/не зареєстроване або задеклароване/зареєстроване на території, на якій ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованій російською федерацією;
- за місцем виявлення такої дитини місцевими органами виконавчої влади та/або органами місцевого самоврядування.
Хто може звертатися
- законний представник дитини (батьки, усиновлювачі);
- сама дитина (з 14 років);
- представник органу опіки та піклування (у разі, якщо дитина переміщується без супроводження батьків або осіб, які їх замінюють);
- родичі дитини (баба, дід, прабаба, прадід, тітка, дядько, повнолітні брат або сестра, вітчим, мачуха).
Перелік необхідних документів
Для отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, подаються:
- заява про надання статусу;
- згода на обробку персональних даних ;
- засвідчені в установленому порядку копії таких документів:
- свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу дитини;
документа, що посвідчує особу заявника;
- документа, що підтверджує повноваження законного представника дитини (усиновлювача, опікуна);
- довідки про взяття дитини на облік як внутрішньо переміщеної особи (у разі наявності);
- паспорта громадянина України у формі книжечки (у разі наявності);
- паспорта ID або закордонного (у разі наявності);
- витягу з реєстру територіальної громади (у разі наявності).
Додатковий перелік документів у разі, якщо дитина:
отримала поранення, контузію чи каліцтво:
- виписка з медичної картки дитини або консультаційного висновку спеціаліста, видані після медичного обстеження та лікування дитини, із зазначенням діагнозу згідно з Міжнародною класифікацією хвороб та споріднених проблем здоров’я десятого перегляду, отриманих у період здійснення воєнних дій, збройних конфліктів;
зазнала фізичного, сексуального насильства, була викрадена або незаконно вивезена за межі України, залучалась до участі у діях воєнізованих чи збройних формувань, незаконно утримувалася (зокрема в полоні):
- заява про вчинення щодо дитини кримінального правопорушення або про залучення дитини до провадження як потерпілої;
- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань про відкриття кримінального провадження (незалежно від результатів досудового розслідування);
- висновок експерта за результатами судової експертизи (за наявності);
зазнала психологічного насильства:
- висновок оцінки потреб сім’ї (особи) у соціальних послугах;
- копія посвідчення з написом “Посвідчення члена сім’ї загиблого”;
- копії свідоцтва про смерть та документа, що підтверджує загибель особи внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, або копія документа, що підтверджує смерть особи за вищезазначених обставин, у разі загибелі батьків дитини або одного з них із числа цивільних осіб.
Термін розгляду документів
Рішення про надання/відмову в наданні статусу приймається органом опіки та піклування на підставі документів протягом 30 календарних днів з дати реєстрації заяви про надання статусу.
Підстави для скасування статусу
Підставою для прийняття рішення органу опіки та піклування про скасування статусу є:
- встановлення недостовірних відомостей у поданих документах;
- непідтвердження обставин, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за заявою про вчинення злочину щодо дитини або судового розгляду.
Рішення про скасування статусу може бути оскаржено в суді.
Досягнення особою повноліття не є підставою для скасування статусу.
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