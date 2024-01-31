Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Володимир Зеленський звільнив начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Романа Семенченка

Президент Зеленський підписав Указ про звільнення начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України.

НАЗК спільно НАДС у відповідь на скарги пояснили, в яких випадках державні службовці можуть нецензурно висловлюватися

Рекомендуємо публічним службовцям уникати використання нецензурної лексики, особливо щодо інших осіб, та використовувати лайку непублічно, у критичних випадках, - зазначили у Офісі доброчесності НАЗК спільно НАДС.

Чоловіки з трьома дітьми, але із боргом по аліментах не потраплять під відстрочку від призову

Також законопроектом 10449 про мобілізацію змінюються положення стосовно відстрочки чоловікам, які самостійно виховують дитину.

Голова Полтавського апеляційного суду Сергій Гальонкін отримав сувору догану

Дисциплінарна палата ВРП встановила порушення суддею норм суддівської етики, але негативних наслідків від дій голови суду не настало.

Навіть непридатні до служби при перетині кордону повинні будуть додатково пред’явити військово-обліковий документ

Законопроект про мобілізацію закріплює раніше висловлену позицію Прикордонної служби, що без військового квитка перетнути кордон чоловіку 18-60 років не можна, навіть якщо він визнаний непридатним.

  1. В Україні

Порядок надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

21:28, 31 січня 2024
Для отримання статусу потрібно звернутися із заявою до найближчої служби у справах дітей.
Порядок надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
Фото: grejak/Depositphotos
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Координаційний центр з надання правничої допомоги роз’яснив порядок надання статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

Хто має право на отримання статусу

Право на отримання статусу має дитина, а також особа, яка на час воєнних дій, збройних конфліктів, збройної агресії російської федерації не досягла 18 років (повноліття) та в результаті:

  • отримала поранення, контузію, каліцтво;
  • зазнала фізичного, сексуального, психологічного насильства;
  • була викрадена;
  • незаконно вивезена за межі України;
  • залучалася до участі у військових формуваннях;
  • незаконно утримувалася, у тому числі в полоні.

Куди звертатися

Для отримання статусу потрібно звернутися із заявою до найближчої служби у справах дітей:

  • за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання/перебування дитини як внутрішньо переміщеної особи;
  • за місцем звернення;
  • якщо місце проживання/перебування дитини не задеклароване/не зареєстроване або задеклароване/зареєстроване на території, на якій ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованій російською федерацією;
  • за місцем виявлення такої дитини місцевими органами виконавчої влади та/або органами місцевого самоврядування.

Хто може звертатися

  • законний представник дитини (батьки, усиновлювачі);
  • сама дитина (з 14 років);
  • представник органу опіки та піклування (у разі, якщо дитина переміщується без супроводження батьків або осіб, які їх замінюють);
  • родичі дитини (баба, дід, прабаба, прадід, тітка, дядько, повнолітні брат або сестра, вітчим, мачуха).

Перелік необхідних документів

Для отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, подаються:

  • заява про надання статусу;
  • згода на обробку персональних даних ;
  • засвідчені в установленому порядку копії таких документів:
  1. свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу дитини;
    документа, що посвідчує особу заявника;
  2. документа, що підтверджує повноваження законного представника дитини (усиновлювача, опікуна);
  3. довідки про взяття дитини на облік як внутрішньо переміщеної особи (у разі наявності);
  4. паспорта громадянина України у формі книжечки (у разі наявності);
  5. паспорта ID або закордонного (у разі наявності);
  6. витягу з реєстру територіальної громади (у разі наявності).

Додатковий перелік документів у разі, якщо дитина:

отримала поранення, контузію чи каліцтво: 

  • виписка з медичної картки дитини або консультаційного висновку спеціаліста, видані після медичного обстеження та лікування дитини, із зазначенням діагнозу згідно з Міжнародною класифікацією хвороб та споріднених проблем здоров’я десятого перегляду, отриманих у період здійснення воєнних дій, збройних конфліктів;

зазнала фізичного, сексуального насильства, була викрадена або незаконно вивезена за межі України, залучалась до участі у діях воєнізованих чи збройних формувань, незаконно утримувалася (зокрема в полоні):

  • заява про вчинення щодо дитини кримінального правопорушення або про залучення дитини до провадження як потерпілої;
  • витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань про відкриття кримінального провадження (незалежно від результатів досудового розслідування);
  • висновок експерта за результатами судової експертизи (за наявності);

зазнала психологічного насильства:

  • висновок оцінки потреб сім’ї (особи) у соціальних послугах;
  • копія посвідчення з написом “Посвідчення члена сім’ї загиблого”;
  • копії свідоцтва про смерть та документа, що підтверджує загибель особи внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, або копія документа, що підтверджує смерть особи за вищезазначених обставин, у разі загибелі батьків дитини або одного з них із числа цивільних осіб.

Термін розгляду документів

Рішення про надання/відмову в наданні статусу приймається органом опіки та піклування на підставі документів протягом 30 календарних днів з дати реєстрації заяви про надання статусу.

Підстави для скасування статусу

Підставою для прийняття рішення органу опіки та піклування про скасування статусу є:

  • встановлення недостовірних відомостей у поданих документах;
  • непідтвердження обставин, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за заявою про вчинення злочину щодо дитини або судового розгляду.

Рішення про скасування статусу може бути оскаржено в суді.

Досягнення особою повноліття не є підставою для скасування статусу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Чернота
    Людмила Чернота
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Андрій Мороз
    Андрій Мороз
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Наталя Стрельнікова
    Наталя Стрельнікова
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Олег Первомайський
    Олег Первомайський
    суддя Конституційного Суду України