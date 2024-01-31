Порядок надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

Для отримання статусу потрібно звернутися із заявою до найближчої служби у справах дітей.

Фото: grejak/Depositphotos

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Координаційний центр з надання правничої допомоги роз’яснив порядок надання статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

Хто має право на отримання статусу

Право на отримання статусу має дитина, а також особа, яка на час воєнних дій, збройних конфліктів, збройної агресії російської федерації не досягла 18 років (повноліття) та в результаті:

отримала поранення, контузію, каліцтво;

зазнала фізичного, сексуального, психологічного насильства;

була викрадена;

незаконно вивезена за межі України;

залучалася до участі у військових формуваннях;

незаконно утримувалася, у тому числі в полоні.

Куди звертатися

Для отримання статусу потрібно звернутися із заявою до найближчої служби у справах дітей:

за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання/перебування дитини як внутрішньо переміщеної особи;

за місцем звернення;

якщо місце проживання/перебування дитини не задеклароване/не зареєстроване або задеклароване/зареєстроване на території, на якій ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованій російською федерацією;

за місцем виявлення такої дитини місцевими органами виконавчої влади та/або органами місцевого самоврядування.

Хто може звертатися

законний представник дитини (батьки, усиновлювачі);

сама дитина (з 14 років);

представник органу опіки та піклування (у разі, якщо дитина переміщується без супроводження батьків або осіб, які їх замінюють);

родичі дитини (баба, дід, прабаба, прадід, тітка, дядько, повнолітні брат або сестра, вітчим, мачуха).

Перелік необхідних документів

Для отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, подаються:

заява про надання статусу;

згода на обробку персональних даних ;

засвідчені в установленому порядку копії таких документів:

свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу дитини;

документа, що посвідчує особу заявника; документа, що підтверджує повноваження законного представника дитини (усиновлювача, опікуна); довідки про взяття дитини на облік як внутрішньо переміщеної особи (у разі наявності); паспорта громадянина України у формі книжечки (у разі наявності); паспорта ID або закордонного (у разі наявності); витягу з реєстру територіальної громади (у разі наявності).

Додатковий перелік документів у разі, якщо дитина:

отримала поранення, контузію чи каліцтво:

виписка з медичної картки дитини або консультаційного висновку спеціаліста, видані після медичного обстеження та лікування дитини, із зазначенням діагнозу згідно з Міжнародною класифікацією хвороб та споріднених проблем здоров’я десятого перегляду, отриманих у період здійснення воєнних дій, збройних конфліктів;

зазнала фізичного, сексуального насильства, була викрадена або незаконно вивезена за межі України, залучалась до участі у діях воєнізованих чи збройних формувань, незаконно утримувалася (зокрема в полоні):

заява про вчинення щодо дитини кримінального правопорушення або про залучення дитини до провадження як потерпілої;

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань про відкриття кримінального провадження (незалежно від результатів досудового розслідування);

висновок експерта за результатами судової експертизи (за наявності);

зазнала психологічного насильства:

висновок оцінки потреб сім’ї (особи) у соціальних послугах;

копія посвідчення з написом “Посвідчення члена сім’ї загиблого”;

копії свідоцтва про смерть та документа, що підтверджує загибель особи внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, або копія документа, що підтверджує смерть особи за вищезазначених обставин, у разі загибелі батьків дитини або одного з них із числа цивільних осіб.

Термін розгляду документів

Рішення про надання/відмову в наданні статусу приймається органом опіки та піклування на підставі документів протягом 30 календарних днів з дати реєстрації заяви про надання статусу.

Підстави для скасування статусу

Підставою для прийняття рішення органу опіки та піклування про скасування статусу є:

встановлення недостовірних відомостей у поданих документах;

непідтвердження обставин, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за заявою про вчинення злочину щодо дитини або судового розгляду.

Рішення про скасування статусу може бути оскаржено в суді.

Досягнення особою повноліття не є підставою для скасування статусу.

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