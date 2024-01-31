На Одещині викрили осіб, які заробляли на махінаціях із фальсифікованим пальним

Правоохоронці повідомлено про підозру організатору злочинної схеми та двом виконавцям.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Одещині правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке заробляло на махінаціях із фальсифікованим пальним. Про це повідомила пресслужба поліції області.

Організував злочинну групу житель Татарбунар. До її складу він залучив знайомих, які допомагали зловмиснику займатись оборудка з незаконно виготовленим пальним.

Зловмисники закуповували у невстановлених наразі осіб незаконно виготовлений дизель, який зберігали в орендованому під нафтобазу приміщенні та реалізовували через власну мережу незаконно встановлених модульних мініавтозаправних станцій на території Одеської області за своєю націнкою.

Такими оборудками вони займалися з серпня по грудень 2023 року.

Правоохоронці задокументували протиправну діяльність учасників злочинної групи. Вилучили фальсифіковане пальне та інші речові докази.

Організатору злочинної схеми та двом виконавцям повідомлено про підозру. Зловмисникам загрожує штраф від 85 до 170 тисяч гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

У поліції додали, що встановлюються інші особи, причетні до даного злочину.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.