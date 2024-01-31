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  1. В Украине

В Одесской области разоблачили лиц, которые зарабатывали на махинациях с фальсифицированным топливом

21:15, 31 января 2024
Правоохранители сообщили о подозрении организатору преступной схемы и двум исполнителям.
В Одесской области разоблачили лиц, которые зарабатывали на махинациях с фальсифицированным топливом
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В Одесской области правоохранители разоблачили преступную группировку, которая зарабатывала на махинациях с фальсифицированным горючим. Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Организовал преступную группу житель Татарбунара. В ее состав он привлек знакомых, которые помогали злоумышленнику заниматься сделками с незаконно изготовленным горючим.

Злоумышленники закупали у неустановленных лиц незаконно изготовленный дизель, который хранили в арендованном под нефтебазу помещении и реализовывали через собственную сеть незаконно установленных модульных миниавтозаправочных станций на территории Одесской области по своей наценке.

Такими сделками они занимались с августа по декабрь 2023 года.

Стражи порядка задокументировали противоправную деятельность участников преступной группы. Изъяли фальсифицированное горючее и другие вещественные доказательства.

Организатору преступной схемы и двое исполнителей сообщили о подозрении. Злоумышленникам грозит штраф от 85 до 170 тысяч гривен с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров.

В полиции добавили, что устанавливаются другие лица, причастные к данному преступлению.

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