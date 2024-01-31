Координационный центр по оказанию юридической помощи разъяснил порядок предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов.
Кто имеет право на получение статуса
Право на получение статуса имеет ребенок, а также лицо, которое во время военных действий, вооруженных конфликтов, вооруженной агрессии российской федерации не достигло 18 лет (совершеннолетия) и в результате:
- получила ранение, контузию, увечье;
- испытала физическое, сексуальное, психологическое насилие;
- была похищена;
- незаконно вывезена за пределы Украины;
- привлекалась к участию в военных формированиях;
- незаконно удерживалась, в том числе в плену.
Куда обращаться
Для получения статуса следует обратиться с заявлением в ближайшую службу по делам детей:
- за задекларированным/зарегистрированным местожительством/нахождением ребенка как внутренне перемещенного лица;
- по месту обращения;
- если место жительства/нахождения ребенка не задекларировано/не зарегистрировано или задекларировано/зарегистрировано на территории, на которой ведутся боевые действия или временно оккупированной российской федерацией;
- по месту выявления такого ребенка местными органами исполнительной власти и/или органами местного самоуправления.
Кто может обращаться
- законный представитель ребенка (родители, усыновители);
- сам ребенок (с 14 лет);
- представитель органа опеки и попечительства (в случае, если ребенок перемещается без сопровождения родителей или лиц, их заменяющих);
- родственники ребенка (баба, дед, прабабушка, прадед, тетя, дядя, совершеннолетний брат или сестра, отчим, мачеха).
- Список необходимых документов
Для получения статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, подаются:
- заявление о предоставлении статуса;
- согласие на обработку персональных данных;
- заверенные в установленном порядке копии следующих документов:
- свидетельства о рождении ребенка или иного документа, удостоверяющего личность ребенка;
- документа, удостоверяющего личность заявителя;
- документа, подтверждающего полномочия законного представителя ребенка (усыновителя, опекуна);
- справки о взятии ребенка на учет как внутренне перемещенного лица (при наличии);
- паспорта гражданина Украины в форме книжечки (при наличии);
- паспорта ID или заграничного (при наличии);
- выписки из реестра территориальной общины (при наличии).
Дополнительный список документов в случае, если ребенок:
получила ранение, контузию или увечье:
- выписка из медицинской карточки ребенка или консультационного заключения специалиста, выданные после медицинского обследования и лечения ребенка, с указанием диагноза согласно Международной классификации болезней и родственных проблем здоровья десятого пересмотра, полученных в период военных действий, вооруженных конфликтов;
испытала физическое, сексуальное насилие, была похищена или незаконно вывезена за пределы Украины, привлекалась к участию в действиях военизированных или вооруженных формирований, незаконно содержалась (в том числе в плену):
- заявление о совершении в отношении ребенка уголовного правонарушения или о привлечении ребенка к производству в качестве потерпевшего;
- выписка из Единого реестра досудебных расследований об открытии уголовного производства (независимо от результатов досудебного расследования);
- заключение эксперта по результатам судебной экспертизы (при наличии);
испытала психологическое насилие:
- заключение оценки потребностей семьи (лица) в социальных услугах;
- копия удостоверения с надписью "Удостоверение члена семьи погибшего";
- копии свидетельства о смерти и документа, подтверждающего гибель лица в результате военных действий и вооруженных конфликтов, или копия документа, подтверждающего смерть лица при вышеуказанных обстоятельствах, в случае гибели родителей ребенка или одного из них из числа гражданских лиц.
Срок рассмотрения документов
Решение о предоставлении/отказе в предоставлении статуса принимается органом опеки и попечительства на основании документов в течение 30 календарных дней с даты регистрации заявления о предоставлении статуса.
Основания для отмены статуса
Основанием для принятия решения органа опеки и попечительства об отмене статуса является:
установление недостоверных сведений в представленных документах;
неподтверждение обстоятельств, в ходе досудебного расследования в уголовном производстве по заявлению о совершении преступления в отношении ребенка или судебного разбирательства.
Решение об отмене статуса может быть обжаловано в суде.
Достижение лицом совершеннолетия не является основанием для отмены статуса.
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