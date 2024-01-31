Для получения статуса следует обратиться с заявлением в ближайшую службу по делам детей.

Фото: grejak/Depositphotos

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Координационный центр по оказанию юридической помощи разъяснил порядок предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов.

Кто имеет право на получение статуса

Право на получение статуса имеет ребенок, а также лицо, которое во время военных действий, вооруженных конфликтов, вооруженной агрессии российской федерации не достигло 18 лет (совершеннолетия) и в результате:

получила ранение, контузию, увечье;

испытала физическое, сексуальное, психологическое насилие;

была похищена;

незаконно вывезена за пределы Украины;

привлекалась к участию в военных формированиях;

незаконно удерживалась, в том числе в плену.

Куда обращаться

Для получения статуса следует обратиться с заявлением в ближайшую службу по делам детей:

за задекларированным/зарегистрированным местожительством/нахождением ребенка как внутренне перемещенного лица;

по месту обращения;

если место жительства/нахождения ребенка не задекларировано/не зарегистрировано или задекларировано/зарегистрировано на территории, на которой ведутся боевые действия или временно оккупированной российской федерацией;

по месту выявления такого ребенка местными органами исполнительной власти и/или органами местного самоуправления.

Кто может обращаться

законный представитель ребенка (родители, усыновители);

сам ребенок (с 14 лет);

представитель органа опеки и попечительства (в случае, если ребенок перемещается без сопровождения родителей или лиц, их заменяющих);

родственники ребенка (баба, дед, прабабушка, прадед, тетя, дядя, совершеннолетний брат или сестра, отчим, мачеха).

Список необходимых документов

Для получения статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, подаются:

заявление о предоставлении статуса;

согласие на обработку персональных данных;

заверенные в установленном порядке копии следующих документов:

свидетельства о рождении ребенка или иного документа, удостоверяющего личность ребенка; документа, удостоверяющего личность заявителя; документа, подтверждающего полномочия законного представителя ребенка (усыновителя, опекуна); справки о взятии ребенка на учет как внутренне перемещенного лица (при наличии); паспорта гражданина Украины в форме книжечки (при наличии); паспорта ID или заграничного (при наличии); выписки из реестра территориальной общины (при наличии).

Дополнительный список документов в случае, если ребенок:

получила ранение, контузию или увечье:

выписка из медицинской карточки ребенка или консультационного заключения специалиста, выданные после медицинского обследования и лечения ребенка, с указанием диагноза согласно Международной классификации болезней и родственных проблем здоровья десятого пересмотра, полученных в период военных действий, вооруженных конфликтов;

испытала физическое, сексуальное насилие, была похищена или незаконно вывезена за пределы Украины, привлекалась к участию в действиях военизированных или вооруженных формирований, незаконно содержалась (в том числе в плену):

заявление о совершении в отношении ребенка уголовного правонарушения или о привлечении ребенка к производству в качестве потерпевшего;

выписка из Единого реестра досудебных расследований об открытии уголовного производства (независимо от результатов досудебного расследования);

заключение эксперта по результатам судебной экспертизы (при наличии);

испытала психологическое насилие:

заключение оценки потребностей семьи (лица) в социальных услугах;

копия удостоверения с надписью "Удостоверение члена семьи погибшего";

копии свидетельства о смерти и документа, подтверждающего гибель лица в результате военных действий и вооруженных конфликтов, или копия документа, подтверждающего смерть лица при вышеуказанных обстоятельствах, в случае гибели родителей ребенка или одного из них из числа гражданских лиц.

Срок рассмотрения документов

Решение о предоставлении/отказе в предоставлении статуса принимается органом опеки и попечительства на основании документов в течение 30 календарных дней с даты регистрации заявления о предоставлении статуса.

Основания для отмены статуса

Основанием для принятия решения органа опеки и попечительства об отмене статуса является:

установление недостоверных сведений в представленных документах;

неподтверждение обстоятельств, в ходе досудебного расследования в уголовном производстве по заявлению о совершении преступления в отношении ребенка или судебного разбирательства.

Решение об отмене статуса может быть обжаловано в суде.

Достижение лицом совершеннолетия не является основанием для отмены статуса.

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