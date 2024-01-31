Іноземець, який у Києві збив хлопчика на велосипеді, постав перед судом

Водій збив неповнолітнього, який переїжджав дорогу на велосипеді поруч з пішохідним переходом.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

У Києві судом оголошено обвинувальний вирок громадянину Узбекистану за фактом вчинення ДТП, внаслідок якої спричинено тяжкі тілесного ушкодження малолітньому потерпілому. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

ДТП сталася 11 червня 2023 року. Обвинувачений, керуючи авто «DAEWOO NEXIA» на проспекті Визволителів, рухався з перевищенням швидкості в крайній правій смузі, призначеній для громадського транспорту.

«Водій під час наближення до пішохідного переходу проігнорував червоне світло, що призвело до зіткнення з неповнолітнім, який переїжджав дорогу на велосипеді поруч з пішохідним переходом», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додали, що вироком Дніпровського районного суду Києва водія визнано винним та призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.