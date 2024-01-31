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Также законопроектом 10449 о мобилизации изменяются положения относительно отсрочки мужчинам, самостоятельно воспитывающим ребенка.

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Законопроект о мобилизации закрепляет ранее высказанную позицию Пограничной службы, что без военного билета пересечь границу мужчине 18-60 лет нельзя, даже если он признан непригодным.

Сотрудники аппаратов судов и конечные бенефициарные владельцы бизнеса будут забронированы, но не все, - законопроект о мобилизации

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  1. В Украине

В электронной системе в сфере строительства обновили функционал подачи обращений в ЦНАПы

15:10, 31 января 2024
Обновление позволит специалистам ЦНАПов фиксировать факт обращения заказчика для получения услуги, уменьшить процент отказов по документам путем предоставления заказчику услуги.
В электронной системе в сфере строительства обновили функционал подачи обращений в ЦНАПы
Фото: buduemo.com
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Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины сообщило, что в Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЕГЭС) обновился функционал автоматизированного рабочего места работников ЦНАП по регистрации сообщений о начале строительных работ и подаче деклараций о готовности объектов к эксплуатации. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Работники ЦНАПов могут вносить обращение, если:

Заказчик строительства не предоставил сведения, необходимые для заполнения формы документа: РНОКПП, адрес объекта строительства, реквизиты, обязательные для заполнения;

По результатам проверки сведений в ЕГЭС обнаружены ошибки, исключающие возможность внесения сведений в систему. Например, недопустим класс последствий или вид работ, отсутствует утверждение проектной документации и т.д.

В случае выявления проблем работник ЦНАПа сможет сформировать протокол о причинах возникновения ошибок. После этого – предоставить Заказчику услуги их устранения, без отправки документа на рассмотрение органа государственного архитектурно-строительного контроля.

Также обновление позволит специалистам ЦНАПов фиксировать факт обращения Заказчика для получения услуги, уменьшить процент отказов по документам путем предоставления Заказчику услуги (информации о существующих в документе проблемах).

В настоящее время через ЕГЭС уже подано почти 233 тысячи обращений в ЦНАПы.

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