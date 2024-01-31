За экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева внесли залог

Теперь Всеволод Князев сможет выйти из СИЗО.

За бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева внесли залог. Перед этим суд снизил его до 18 млн грн. Об этом сообщил «Центр противодействия коррупции».

Сегодня, 31 января, за Князева внесли 18,168 млн грн, и теперь он сможет выйти из СИЗО.

Всеволод Князев был под стражей с мая 2023 года. Сначала ему назначили залог 107 млн грн.

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