Израиль требует отставки генсека ООН Антониу Гутерреша

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что Антониу Гутерреш должен покинуть пост генерального секретаря Организации объединенных наций. Об этом пишет Politico.
Это заявление прозвучало после обвинений Израиля в том, что 12 сотрудников Агентства ООН по палестинским беженцам (UNRWA) были причастны к насильственному нападению ХАМАСа 7 октября.
"Конечно, он несет ответственность как генеральный секретарь ООН. Гутерреш должен уйти в отставку или ООН заменить его", - сказал Кац.
Израиль дискутировал с ООН в течение нескольких месяцев после того, как в октябре Гутерреш заявил, что атака ХАМАС "не состоялась в вакууме" и обвинил Израиль в проведении "56 лет удушающей оккупации".
После того, как Международный суд ООН упрекнул Израиль в его длительной бомбардировке сектора Газа в ответ, но не призвал к прекращению огня — Израиль обвинил десяток сотрудников ООН в участии в нападении ХАМАСа.
США, Германия, Италия и другие страны ответили приостановкой финансирования UNRWA.
"Страны действовали правильно, хотя это была гуманитарная организация", - отметил Кац.
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