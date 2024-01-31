ВККС рекомендовала назначить на должность судьи 18 победителей конкурса

Во вторник, 30 января, Высшая квалификационная комиссия судей Украины провела собеседования с 23 победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов, объявленного 14 сентября 2023 года. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.
По результатам собеседования Комиссия решила рекомендовать назначить:
Почкину Оксану Николаевну на должность судьи Тростянецкого районного суда Винницкой области;
Дорошенко Анну Владимировну на должность судьи Ленинского районного суда Днепропетровска;
Павленко Роман Николаевич на должность судьи Ржищевского городского суда Киевской области;
Сухорукова Ивана Николаевича в должность судьи Люботинского городского суда Харьковской области;
Ляшко Руслана Сергеевича в должность судьи Носовского районного суда Черниговской области;
Дичка Владимира Александровича на должность судьи Хозяйственного суда Днепропетровской области;
Бойко Аллу Александровну на должность судьи Городнянского районного суда Черниговской области;
Виноградского Олега Евгеньевича в должность судьи Хозяйственного суда Винницкой области;
Войтюк Татьяну Леонидовну на должность судьи Бродовского районного суда Львовской области;
Деревянко Лину Леонидовну на должность судьи Николаевского окружного административного суда;
Савонюка Мирослава Ярославича в должность судьи Кировоградского окружного административного суда;
Саса Евгения Владимировича в должность судьи Киевского окружного административного суда;
Приходько Оксану Григорьевну на должность судьи Житомирского окружного административного суда;
Ремез Екатерину Игоревну на должность судьи Днепропетровского окружного административного суда;
Андрусив Ульяну Богдановну на должность судьи Львовского окружного административного суда;
Вистак Марию Ярославовну на должность судьи Киевского окружного административного суда;
Кондратюк Юлию Степановну на должность судьи Львовского окружного административного суда;
Печеного Евгения Владимировича на должность судьи Хмельницкого окружного административного суда.
Отложено проведение собеседования с Лопохой Оксаной Сергеевной, Мусиенко Оксаной Олеговной и на 13 февраля 2024 - с Баик Надеждой Владимировной.
Объявлен перерыв в собеседовании с Мартынюком Александром Владимировичем, Грицюком Романом Петровичем.
Ранее сообщалось, что ВККС внесла изменения в условия и объявления о проведении конкурса на занятие вакантных должностей судей в апелляционных судах.
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