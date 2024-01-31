ВККС рекомендовала назначить на должность судьи 18 победителей конкурса

Комиссия провела собеседование с 23 победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов.

Фото: vkksu.gov.ua

Во вторник, 30 января, Высшая квалификационная комиссия судей Украины провела собеседования с 23 победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов, объявленного 14 сентября 2023 года. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам собеседования Комиссия решила рекомендовать назначить:

Почкину Оксану Николаевну на должность судьи Тростянецкого районного суда Винницкой области;

Дорошенко Анну Владимировну на должность судьи Ленинского районного суда Днепропетровска;

Павленко Роман Николаевич на должность судьи Ржищевского городского суда Киевской области;

Сухорукова Ивана Николаевича в должность судьи Люботинского городского суда Харьковской области;

Ляшко Руслана Сергеевича в должность судьи Носовского районного суда Черниговской области;

Дичка Владимира Александровича на должность судьи Хозяйственного суда Днепропетровской области;

Бойко Аллу Александровну на должность судьи Городнянского районного суда Черниговской области;

Виноградского Олега Евгеньевича в должность судьи Хозяйственного суда Винницкой области;

Войтюк Татьяну Леонидовну на должность судьи Бродовского районного суда Львовской области;

Деревянко Лину Леонидовну на должность судьи Николаевского окружного административного суда;

Савонюка Мирослава Ярославича в должность судьи Кировоградского окружного административного суда;

Саса Евгения Владимировича в должность судьи Киевского окружного административного суда;

Приходько Оксану Григорьевну на должность судьи Житомирского окружного административного суда;

Ремез Екатерину Игоревну на должность судьи Днепропетровского окружного административного суда;

Андрусив Ульяну Богдановну на должность судьи Львовского окружного административного суда;

Вистак Марию Ярославовну на должность судьи Киевского окружного административного суда;

Кондратюк Юлию Степановну на должность судьи Львовского окружного административного суда;

Печеного Евгения Владимировича на должность судьи Хмельницкого окружного административного суда.

Отложено проведение собеседования с Лопохой Оксаной Сергеевной, Мусиенко Оксаной Олеговной и на 13 февраля 2024 - с Баик Надеждой Владимировной.

Объявлен перерыв в собеседовании с Мартынюком Александром Владимировичем, Грицюком Романом Петровичем.

Ранее сообщалось, что ВККС внесла изменения в условия и объявления о проведении конкурса на занятие вакантных должностей судей в апелляционных судах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.