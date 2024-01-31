ВККС внесла изменения в условия и объявления о проведении конкурса на занятие вакантных должностей судей в апелляционных судах

Лицо, участвующее в конкурсе и не являющееся судьей, обязано подавать декларации родственных связей и добропорядочности кандидата на должность судьи ежегодно до 1 мая — ВККС.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что решением от 23 января 2024 г. № 25/ЗП-24 были внесены изменения в условия и объявления о проведении конкурса на занятие вакантных должностей судей в апелляционных судах, объявленного Комиссией 14 сентября 2023 года. Об этом говорится на официальном сайте ВККС.

«Обращаем внимание, что лицо, участвующее в конкурсе и не являющееся судьей, обязано подавать декларации родственных связей и добропорядочности кандидата на должность судьи ежегодно до 1 мая», - говорится в сообщении.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», ВККС и РСУ поспорили из-за правил заполнения декларации добропорядочности.

Добавим, ВККС начала собеседования с победителями конкурса на должности судей местных судов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.