ВККС начала собеседования с победителями конкурса на должности судей местных судов

Члены Комиссии 23 января провели собеседования с 18 победителями конкурса, из них 15 получили рекомендации по назначению.

Фото: vkksu.gov.ua

Во вторник, 23 января, Высшая квалификационная комиссия судей Украины начала собеседование с победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов, объявленного 14 сентября 2023 года. Об этом говорится на официальном сайте ВККС.

В течение дня члены Комиссии в составе трех коллегий провели собеседования с 18 победителями конкурса, из них 15 получили рекомендации по назначению.

По результатам собеседования Комиссия решила рекомендовать назначить:

Пасечник Ольгу Владимировну на должность судьи Харьковского окружного административного суда;

Садову Марию Ивановну в должность судьи Харьковского окружного административного суда;

Шепелюка Виталия Леонидовича на должность судьи Волынского окружного административного суда;

Лемищака Дмитрия Михайловича на должность судьи Житомирского окружного административного суда;

Нестерчук Светлану Сергеевну на должность судьи хозяйственного суда Житомирской области;

Максимчук Александра Алексеевича на должность судьи Ровенского окружного административного суда;

Сластен Анну Олеговну на должность судьи Днепропетровского окружного административного суда;

Ширант Аллу Анатольевну на должность судьи Харьковского окружного административного суда;

Стецика Назара Васильевича в должность судьи Волынского окружного административного суда;

Юзькива Николая Ивановича в должность судьи Тернопольского окружного административного суда;

Бондаренко Евгения Евгеньевича на должность судьи Днепропетровского окружного административного суда;

Мосийчук Лилию Марьяновну на должность судьи Житомирского окружного административного суда;

Билеру Ирину Владимировну на должность судьи Чудновского районного суда Житомирской области;

Бабенко Дмитрия Анатольевича на должность судьи Одесского окружного административного суда;

Дубину Марию Николаевну на должность судьи Черниговского окружного административного суда.

Объявлен перерыв в собеседовании с Караваном Романом Викторовичем и до 13 февраля 2024 - с Гурским Сергеем Васильевичем.

Комиссия отложила собеседование с Квашей Софией Сергеевной.

Ранее в Высшей квалификационной комиссии судей рассказали о возможных сроках проведения нового отбора на должности судей судов первой инстанции.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 1 и 8 декабря 2023 года кандидаты на должности судей местных административных и хозяйственных судов из числа адвокатов, прокуроров, ученых-правоведов выбрали суды для осуществления карьеры судьи, а ВККС уже утвердила соответствующие рейтинги. 15-16 декабря суды избрали также кандидаты на должности судей местных общих судов.

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