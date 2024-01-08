Новый отбор на должности судей местных судов может занять два года – ВККС

В ВККС сообщили, что даже определенное упрощение процедуры отбора не позволит быстро провести новый отбор судей в суды первой инстанции.

Источник фото: ВККС

В Высшей квалификационной комиссии судей рассказали о возможных сроках проведения нового отбора на должности судей судов первой инстанции.

Как сообщил 6 декабря во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики заместитель председателя ВККС Руслан Сидорович, даже в случае введения сокращенной процедуры отбора на должности судей, как это предусматривает закон 3511-IX (известен также как 10140-д), отбор на должности судей все равно будет продолжительным.

По мнению представителя ВККС, новый отбор по времени, с момента его объявления до проведения соответствующих конкурсов, может занять «не менее двух лет».

В предстоящем отборе на максимальное количество должностей судей местных судов по предварительным расчетам может принять участие 6-8 тыс. кандидатов.

Напомним, что 30 декабря вступил в силу закон 3511-IX, среди прочего предусматривающий «совершенствование процедур судейской карьеры». Закон предусматривает сокращение процедур отбора на должности судей, в частности, отменяется отборочный экзамен, а остается только единственный квалификационный экзамен. Вместе с тем закон внедряет проведение проверок личных морально-психологических качеств кандидатов, а также собеседования с кандидатами на должности судей.

Напомним, как сообщала «Судебно-юридическая газета», в сентябре прошлого года ВККС сообщила о намерении объявить в 2024 году отбор, по меньшей мере, на 1200 вакантных должностей судей местных судов.

Впрочем, как недавно сообщала «Судебно-юридическая газета», в 2024 году ВККС будет перегружена разными конкурсами и кадровыми процедурами, что затрудняет прогнозирование проведения нового отбора на должности судей.

Также следует отметить, что пока все еще не завершен отбор на должности судей 2017 года, поскольку 434 кандидата, которые уже избрали суды для дальнейшей карьеры, должны пройти собеседования с Комиссией и получить рекомендации о назначении.

Автор: Вячеслав Хрипун

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